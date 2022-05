Nicole Neumann se enteró en vivo que Cubero expuso a su hija y estalló: "Debería estar"

La modelo respondió de manera tajante tras enterarse que Cubero había expuesto a su hija Allegra en una publicidad de redes sociales. Nicole Neumann y su ex no mantendrían una buena relación tras su separación.

Fabián Cubero expuso a una de sus hijas ante millones de personas en una publicidad y no le consultó a Nicole Neumann, quien se enteró gracias a un cronista de televisión de lo que su exmarido había hecho. La modelo fue contundente en su descargo tras conocer el nivel de exposición al que fue sometida su hija.

"¿Cómo tomaste que tu exmarido utilizara a una de tus hijas para hacer una publicidad?", enunció el movilero de Intrusos y la cara de sorpresa de la celebridad que comenzó su carrera a sus 12 años fue indisimulable. "No tengo ni idea, la verdad. Debería estar enterada", respondió la jurado de Los 8 Escalones del Millón.

Neumann aseguró que se estaba enterando en ese momento de la insólita decisión que el exjugador de Vélez Sarsfield tomó sin consultarle. A pesar de esa realidad, la actual pareja del piloto Manuel Urcera cerró: "Me estoy enterando ahora, pero bueno. Está todo bien. La verdad es que no tengo nada de ganas de entrar en ningún tipo de conflicto". La niña en cuestión fue Allegra, de 11 años, quien accedió a hacer una publicidad en la cuenta de Instagram de su padre y para eso actuó algunas escenas con el futbolista.

Nicole Neumann sobre la crianza de sus hijas

Nicole Neumann reveló en diálogo con Infobae la dura infancia que tuvo por el tipo de crianza que recibió por parte de su familia materna, con costumbres muy alemanas de su madre (Claudia Neumann) y sus abuelos (Kurt y Petra). "El diálogo no existe. La expresión de cariño no existe. La contención no existe”, aseguró la conductora de televisión. Y agregó: "Por eso me ocupo tanto de mantener esa cercanía con mis hijas. El abrazo. El decirle a cada una: 'Te quiero, estoy para vos para lo que necesites'. Gracias a Dios, a tantos libros de autoayuda que llevo encima y a la terapia desde tan chica, tengo en claro qué mamá quiero ser. Y entonces pongo el foco en todas esas cosas muy simples pero tan necesarias para un chico".

La celebridad también se refirió a la temprana fama que vivió y cómo con 12 años se convirtió en el sostén de su familia, lo que creo algunos conflictos en su relación con su madre. "El día de mañana, si Indi quisiera convertir este hobby (el modelaje) en una profesión voy a acompañarla solo como mamá. Desde la contención y el cariño. Para lo demás, buscaremos un representante", contó.