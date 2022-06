Nicole Neumann mandó a Fabián Cubero a terapia: “A mis hijas les dice ‘tu mamá es una mentirosa’”

Nicole Neumann reveló detalles sobre su interna con Fabián Cubero y tomó una contundente decisión con sus abogados.

Nicole Neumann y Fabián Cubero están más enfrentados que nunca. En medio de su disputa salió a la luz un dato clave: la modelo les envió a sus abogados un pedido de terapia coparental para mejorar su relación por el bien de sus hijas. Además, aseguró que el exfutbolista habla mal de ella enfrente de las nenas.

La relación entre Neumann y Cubero está llena de tensiones desde que se divorciaron en 2017. Si bien los dos rehicieron su vida, Nicole con Manuel Urcera y Fabián con Mica Viciconte, todavía tienen que seguir en contacto para hablar sobre la crianza de las niñas. Sin embargo, las peleas no cedieron y Neumann tomó una medida contundente.

“Nicole se presentó a los abogados para hacer un pedido de terapia coparental para llevarse bien con Cubero, pero él no les atiende el teléfono a las terapistas”, reveló la panelista Karina Iavícoli en Socios del Espectáculo (El Trece). Además, aseguró que la modelo le dijo sobre Cubero: “Espero que él sane para que tenga buen vínculo con sus cercanos”.

Además, Neumann contó que sus hijas le contaron varias cosas sobre su papá, como que “vive pendiente de su vida en las redes sociales” y que incluso se creó “cuentas truchas” para espiar a Nicole. “Y Nicole me dijo que le acota maldades a su hija, como 'tu mamá es una mentirosa' o 'a tu mamá lo único que le importa es tener un novio con plata'”, detalló la panelista.

La pelea entre Nicole Neumann y Mica Viciconte

Así como Nicole se lleva muy mal con Cubero, también tiene un tenso vínculo con Mica Viciconte, actual pareja de su ex. Uno de los cruces más recientes que tuvieron fue apenas unos días después del nacimiento de Micaela bebé junto al exfutbolista. Resulta que Nicole dio positivo de coronavirus y había sido contacto estrecho del bebé. Al enterarse, Viciconte se enfureció y la destrozó en sus redes sociales.

“Si sabías que te sentías mal por lo menos hubieses avisado ese mismo días y no exponías a nadie, y de esa manera nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomá conciencia que no es por mí esto, sino a todos los que pones en riesgo”, publicó la exconcursante de MasterChef Celebrity. A pesar de que no dio nombres, quedó claro que su mensaje fue dirigido a la modelo, quien días después, se defendió con otras indirectas en sus redes.