¿Nicole Neumann está embarazada?: su charla íntima con Carmen Barbieri

Crecen las sospechas sobre un posible embarazo de Nicole Neumann: la conversación privada que tuvo con Carmen Barberi al respecto.

Nicole Neumann afronta rumores de embarazo desde hace varias semanas. Algunos días después de que saliera a la luz que su expareja Fabián Cubero estaba esperando un bebé con Mica Viciconte se rumoreó que la modelo tenía los mismos planes con su pareja. Ahora, Carmen Barbieri le preguntó a Nicole por el tema y contó que reaccionó de una forma muy particular.

Después del desmayo repentino de Nicole Neumann en el set de Los 8 Escalones del Millón, que terminó con ella saliendo de escena para ser atendida por médicos, las especulaciones sobre un posible embarazo aumentaron todavía más. Carmen no desaprovechó la oportunidad para sacarle información y la interrogó unos días después de su recuperación.

“Ayer le pregunté si estaba embarazada. Le pregunté porque quería saber cómo estaba de salud. Tuvo una descompensación, fiebre, le tuvieron que poner suero y todo”, contó Barbieri en Mañanísima. Sobre las causas de su descompensación, los médicos descartaron el Covid y creen que fue “un estresazo grande”.

“Estábamos trabajando y así de un saque le dije: ‘¿Estás embarazada?’. La cara que me puso Guido Kaczka… conmigo ya está curado de espanto. Me miró como diciendo: ‘¿Y esta loca?’. Y ella me dijo: ‘¡Nooo!’. Me dijo que no y se rió”, detalló la conductora. Por último, aseguró que volver a ser mamá está dentro de los deseos de Neumann: “Ella quiere, se sonríe, todos queremos”.

Las declaraciones anteriores de Nicole Neumann sobre volver a ser madre

Nicole ya es mamá de Sienna, Indiana y Allegra, hijas que comprar con Fabián Cubero. Por su parte, Urcera no tiene hijos de matrimonios anteriores. En este sentido, ella había dado a entender que ganas de tener un hijo con él no faltaban pero que tampoco lo están planeando tanto. “Todavía somos cinco. No es una búsqueda incesante, tanto no, pero seguramente en un momento se dará. Mis hijas me piden un hermanito desde hace rato. No me dicen el sexo del bebé, me dicen: ‘Queremos que tengas un bebé con Manu'", declaró.

"Siempre querían un hermanito, pero sin el nombre del padre. Ahora viene con el nombre del padre incluido”, añadió Nicole. En Intrusos, Marcela Tauro había complementado esta información con algunas predicciones que tenía sobre su futuro. “La veo haciendo tratamiento para tener un bebé, para agrandar la familia. Yo creo que no va a faltar mucho para que concreten”, señaló. Por ahora, la pareja no volvió a dar declaraciones al respecto.