Nicolás "Nico" Cabré fue invitado a No es tan tarde (Telefe) y no dejó dudas con relación a la reciente separación con Laura "Laurita" Fernández. El entrevistado de lujo en el programa de televisión que conduce Germán Paoloski habló de todo, por lo que no podía quedar afuera su exnovia.

El actor de 41 años reconoció que el amor con la joven bailarina terminó abruptamente pese a su esfuerzo por seguir juntos. Es más, hasta aportó detalles íntimos del ida y vuelta que sostuvieron hasta el final. Y una de sus frases al respecto hizo bastante ruido en los medios de comunicación especializados en la farándula argentina.

Cuando Paoloski quiso saber en No es tan tarde qué había ocurrido entre ellos, el artista se sinceró: “La vida es simple, sólo que nosotros no podemos verlo”. Además, agregó que para él cuando algo se termina, “ya está”. “A veces la peleo mucho, mucho... Hasta que entro en un estado en el que decís que si no va, no va”, reconoció el invitado.

En este sentido, Nicolás confesó que no la pasa bien tras la ruptura con la conductora, aunque entiende que es un ciclo por el que hay que pasar. “Obviamente que sufro, me duele, me da lástima... Pero es todo un proceso. La peleo, la peleo, la peleo hasta que no me queda más y decís ‘bueno, no pudo ser”, aclaró.

Además, el padre de Rufina (8) insistió con que “la vida es muy simple" y profundizó: "Se la presentamos a nuestros hijos así, nosotros somos los que no la vemos... Pero es así”. Para cerrar, Cabré opinó que “a veces hay que admitirlo, hacer un mea culpa, pedir perdón si es que hay que pedirlo y decir que no va”.

Laurita Fernández habló tras la ruptura con Nico Cabré

Algunos días atrás, la exconductora de Combate (El Nueve) visitó el estudio de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece) y también fue lapidaria: “Estoy muy bien. Simplemente te hablo por mí. Estoy bien. Bueno, atravesando un momento... Pero muy bien”.

Nico Cabré y Laurita Fernández, una relación con muchas idas y vueltas.

La actriz resaltó que las nuevas propuestas laborales para el inicio de 2022 son claves para ella, para olvidarse un poco de todo lo ocurrido recientemente con su expareja: “Que esta semana haya aparecido esta participación para mí fue clave porque bailar me encanta, es lo que más me gusta hacer". Y amplió: "Estuve todos los días con la cabeza en eso, con el cuerpo dolorido, y me hizo bien”.

Para cerrar, "Laurita" admitió su frustración por varias relaciones que no prosperaron. No obstante, se resignó y concluyó con que “son cosas que se van repitiendo, pero no hay nada grave ni terceras personas en discordia”.