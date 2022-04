Nazarena Vélez lapidó su relación con Carmen Barbieri: "Bravísima"

La famosa actriz analizó su conflictivo vínculo con Carmen Barbieri y aseguró que no tiene intenciones de reconciliarse.

Nazarena Vélez se sinceró sobre su escandaloso vínculo con Carmen Barbieri y aseguró que, pese a querer mantener la paz en su relación, no tiene intención de reconciliarse. Luego de que Barbie Vélez y Fede Bal se separaran en el 2016, ambas actrices salieron en defensa de sus hijos y se enfrentaron mediáticamente. En los últimos días, el debate sobre esta pelea resurgió y Vélez habló de su actual vínculo con la capocómica.

Luego de que se rememorara la pelea en de ambas artistas en LAM, Nazarena Vélez fue interceptada por el notero de Intrusos. En este marco, la actriz habló de su relación con Carmen Barbieri, retomó sus dichos en el programa conducido por Ángel de Brito y volvió a remarcar que "no se sentaría a tomar un café" con la artista y que prefería "no cruzarse con ella".

"Me arrepiento de algunos exabruptos, de algunas palabras hirientes" reconoció Nazarena Vélez en diálogo con el notero. "Yo creo que cuando más pasa el tiempo y uno se aleja de los hechos te vas como enfriando. Yo fundamentalmente en caliente soy bravísima, pero así las cosas están muy bien", aseguró Nazarena Vélez y dejó en claro que "no se había abierto ninguna herida con el recuerdo de la pelea".

Pese a que en su momento Nazarena y Carmen estuvieron unidas por parte de sus hijos, la panelista de LAM dejó en claro que no tiene intenciones de recuperar el vínculo que alguna vez tuvo con la actriz. "Yo sé perdonar, este no es el caso, pero sé perdonar", expresó Vélez sobre los enfrentamientos que tuvo contra Barbieri y aseguró que "no sentía necesario" el reconciliarse. "No me parece. No tenemos que estar todos amándonos. Mientras seamos respetuosos uno con el otro está bien, cada uno en su lugar me parece que está muy bien", sentenció.

Sin intención de cruzarse: la fuerte revelación de Nazarena Vélez

Pese a que Nazarena Vélez se esforzó en remarcar que quiere mantener una relación pacífica con Carmen Barbieri y evitar conflictos mediáticos, dejó muy en claro que no desea cruzársela en persona para ahorrarse posibles dramas.

En este marco, en la misma entrevista con Intrusos, Vélez fue consultada por su accionar en el caso hipotético en que Barbieri visitara LAM. Sincera y determinada, Nazarena no dudó en dar su respuesta: "Probablemente le pida a Ángel no estar en el programa para que las dos la pasemos bien. Ella se merece una nota linda, distendida. La quieren mucho acá, así que me parece muy bien".