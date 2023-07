Nazarena Vélez habló sobre su intimidad en la cama y contó la verdad: "Uso"

La panelista de televisión habló sobre sus preferencias en la intimidad. Nazarena Vélez dio a conocer si utiliza disfraces en la cama.

Nazarena Vélez fue consultada por su intimidad sexual con su pareja en LAM y la panelista dio detalles desconocidos al respecto. La exparticipante de Bailando por un sueño se vio obligada a responder las preguntas de Ángel de Brito y todo terminó con fuerte revelaciones sobre su sexualidad.

La productora teatral y actriz está en pareja desde hace más de tres años con Santiago Caamaño, también actor, y fue consultada por De Brito en alusión a la intimidad que mantiene con su compañero. "Me gustan los bombones. Todo lo que es morfi y chupi me regusta. Odio las flores y una tanga siempre viene bien. Uso mucha tanga", comentó la madre de Barbie Vélez.

De Brito le preguntó a Vélez si incluiría disfraces en el sexo y ella fue tajante con su respuesta: "Se me caga de risa el Bocha. Me dice ‘¿qué hace, señora?’. Duermo siempre en pijama tipo remerón largo", sobre la reacción que su pareja tendría en una situación de ese estilo.

Nuevo cruce de Nazarena Vélez y Carmen Barbieri por sus hijos

Barbie Vélez y Fede Bal fueron pareja en 2016 y su relación terminó con acusaciones en la Justicia por violencia de ambas partes, a pesar de que ninguno fue considerado culpable. El escándalo fue tal que al día de hoy la prensa sigue interesada por el conflicto y recientemente le preguntaron a Carmen Barbieri al respecto. "Fue una etapa muy difícil para las dos familias, pero lo superé y aprendo de lo que ha pasado. Es muy difícil ser mamá de dos chicos que se amaban, que estaban en pareja y que era tóxica la pareja. Fue muy difícil pasar por lo que pasamos, hablo por la otra parte. No la voy a nombrar porque se enoja mucho conmigo", soltó la madre de Federico Bal.

"Es un tema que me genera tanto asco, me da tanta bronca... se me acelera el corazón. Me duele, pienso en Barbie viendo eso... no me gusta. Gracias a Dios nunca me la crucé y ojalá que siga así... porque me genera, uff, es un tema que me desestabiliza, me descoloca, y odio que me pase. Ver sufrir a un hijo es tremendo y después escuchar pelotudeces te genera más violencia", sostuvo Nazarena Vélez cuando fue consultada en LAM por las declaraciones que Barbieri había tenido en Intrusos.