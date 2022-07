Nazarena Vélez habló de su encuentro con Luis Miguel: "Me chapó"

La actriz Nazarena Vélez contó los detalles de su encuentro con Luis Miguel en el Hotel Sheraton. "Lo amaba", recordó

Nazarena Vélez se animó a contar su picante encuentro con Luis Miguel en el Hotel Sheraton y no escatimó en detalles. "Su aroma era riquísimo", deslizó ante la curiosidad de Ángel de Brito.

La revelación se dio en la última emisión de LAM (América TV) cuando Ángel y sus "angelitas" hablaron del cantante mexicano Luis Miguel, y Carolina Molinari contó que había ido a comer con él. En ese contexto, Nazarena confirmó que pudo conocerlo en los '90, durante una de sus visitas a Argentina. "Comí con Luis Miguel y me chapó. Tenía 22 años y estaba saliendo con Caire (Hernán)", aseguró. Tentadas, las panelistas y el conductor le pidieron más información sobre el encuentro y la actriz profundizó: "Fui al Sheraton. Me llevó una amiga productora junto a otras chicas".

"¿Fuiste gato de Luis Miguel?", lanzó de Brito, incomodando a la panelista que retrucó con un "como gato". "Era fanática, lo amaba. Fui a la habitación. No me interesó quedar como un gato. Estaban todas las chicas en la habitación, eran todas bombas. Él tomó champagne y comió almendras. Era como un living, una reunión. Fue muy respetuoso", agregó.

Al parecer, "El Sol" de México fijó su interés en la mamá de Barbie Vélez y una vez que las demás mujeres se fueron de la comida, quedaron a solas. "Cuando le dije que era conductora y le mostré una cadenita con la foto de mi hija, empezó a hablar conmigo. Las chicas se empezaron a reír porque estaban compitiendo todas para estar con él. Yo lo último que quería era garchar con él e igual me eligió a mí", siguió.

La propuesta amorosa de Luis Miguel a Nazarena Vélez

Pero cuando le preguntaron a Nazarena en qué contexto se dio el beso con Luis Miguel, ella fue sincera y lanzó: "Cuando me estaba yendo. Él me dijo '¿no te querés quedar a dormir conmigo?' No me quedé porque era una imbécil. Él no me retuvo. Antes de irme me dio un beso en la boca". Luego de las risas y bromas, la "angelita" dijo que el intérprete se ofreció a pagarle un chofer para llevarla a su domicilio en Quilmes y que "besa hermoso" y "huele riquísimo".