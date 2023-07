Nazarena Vélez confesó por qué se separó de Daniel Agostini: "Con Gerardo Sofovich"

Nazarena Vélez rompió el silencio sobre su separación de Daniel Agostini, el padre de su hijo Gonzalo.

Nazarena Vélez habló a fondo sobre su separación de Daniel Agostini, con quien estuvo en pareja desde 1999 a 2007 y con quien comparte a su hijo Gonzalo. Ahora que ya pasaron 16 años de su ruptura, la panelista recordó el duro momento personal que atravesó cuando estaban en su peor momento como pareja. Además, reveló el motivo por el cual decidieron ponerle un punto final a su romance, después de años de misterio absoluto.

Si bien Nazarena suele mostrarse muy abierta para contar sobre su vida personal, no fue así con respecto a su relación con Daniel. Esta vez, habló sobre el tema en LAM (América TV) y respondió a todas las preguntas que Ángel de Brito le hizo. Según Nazarena, hubo algo fundamental en su relación que no funcionó: la confianza.

"Es verdad, los quiere a todos. A mí me odia y me va a odiar hasta el día de su muerte. Yo lo sé. Él está seguro de que yo lo cagué", aseguró la "angelita". Cuando De Brito le preguntó si se habían separado por eso, Nazarena asintió. "Sí, creo que sí... Yo ya estaba separada, el último año con Daniel estábamos por el Chino (Gonzalo), porque había mucho amor. Y no lo cagué nunca, pero sí me inflé las pelotas", reconoció.

En este sentido, explicó que a Daniel no le gustaba que ella trabajara. "Y yo me fui a trabajar. Empecé a trabajar con Gerardo Sofovich, a hacer las tapas de Paparazzi y a él no le gustó", recordó. Acto seguido, las panelistas le preguntaron con quién pensaba que lo engañaba, a lo que Vélez respondió que "con unos cuantos".

Sin embargo, aseguró que eso nunca ocurrió: "Yo no lo cagué nunca. Lo juro por mis tres hijos. Sí, al tiempito, como ya estaba muy desgastada, arranqué a... pero nunca lo cagué". "¿Y te arrepentiste de no haberlo engañado?", le preguntó De Brito. "No, porque creo que él nunca me cagó", contestó Vélez. Sin embargo, reconoció que se separaron "porque era muy celoso, no le gustaba que trabaje, él quería que la mujer se quedara adentro de la casa".

Qué dijo Daniel Agostini sobre su separación de Nazarena Vélez

Por su parte, Daniel Agostini dijo en LAM que tiene un vínculo cordial con Nazarena, que es "buena madre" y que incluso formaron una familia ensamblada con el resto de sus hijos. "Estoy al tanto también de Bárbara (Pucheta), que nació su bebé. Me parece genial, yo adoro a la familia. Está todo bien, unión y familia. Eso para mí es importantísimo", reflexionó Agostini.

Sin embargo, reconoció que se separó de Nazarena debido a sus diferentes personalidades. "En las parejas en general tiene que haber una compatibilidad. Si hay formatos de pensamientos distintos, ahí es donde empieza a flaquear", concluyó Agostini.