El difícil momento de Daniel Agostini: "Decidió guardarse"

El cantante transita un presente complicado con detalles por fuera de su actividad musical.

Daniel Agostini está en plena gira internacional con la música, pero en lo que respecta a su vida personal, no se encuentra en su mejor momento. El cantante que fue pareja de Nazarena Vélez dejó entrever esta situación a través de sus redes sociales y un programa de espectáculos ahondó en detalles.

"Fue muy polémico, pero en un momento decidió guardarse. Hoy está separado", relató Rodrigo Lussich en Socios del Espectáculo por El Trece, confirmando que Agostini se separó de Laura, madre de sus dos últimos hijos y de quien se sabe muy poco por bajo perfil. "Ahora está fuera del país, está de gira", agregó.

Días atrás, Nazarena Vélez, expareja del cantante, habló sobre cómo era la relación y no la recordó con los mejores términos. "La suegra que me odiaba era la de Daniel, ya no está. Me odiaba, es más, salió a la prensa a decir que Gonzalito no era hijo de Daniel, fue heavy. Ya está, con el tiempo ya está, pero en el momento yo estaba embarazada y tuve un embarazo complicado y dijo 'no, pero ese no es el hijo", contó.

Los primeros indicios de la separación de Daniel Agostini se pudieron apreciar en sus redes sociales. Según analizaron en Socios del Espectáculo, las imágenes publicadas en su Instagram durante el transcurso del 2022 reflejaban que ya no tenía el anillo puesto, y ese detalle fue crucial para dar por sentada la culminación de la relación, aunque no revelaron los verdaderos motivos.

Lussich y Pallares defendieron de forma inesperada a Canosa

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se metieron en una de las últimas polémicas en la que estuvo envuelta Viviana Canosa y sorprendieron al salir a defenderla. "Injustamente ignorada", aseguró unos de los conductores, que fueron compañeros de la periodista durante un tiempo pero desde hace años mantienen una fuerte rivalidad con Canosa.

La confirmación de quiénes son los ternados para los premios Martín Fierro de Cable 2022 generó un sinfín de repercusiones. Entre ellas se destacaron algunas críticas a APTRA por la ausencia de Viviana Canosa entre los nominados. Uno de los que opinaron al respecto fueron Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes están enfrentados a la conductora desde hace años.

Lo curioso fue qué dijo el periodista uruguayo respecto a esta nueva polémica que envuelve a la controversial Canosa, quien se fue del Grupo América hace unas semanas en medio de un escándalo y denuncias de "censura". "Obviamente es una vieja deuda que le están cobrando por otras cosas. No debiera, pero lamentablemente, funciona así. Y siempre ha sido ignorada por los Martín Fierro", comenzó Lussich.

En coincidencia con su compañero, Pallares sumó: "Sí y creo que injustamente, pase lo que a uno le pase con Canosa, creo que es injustamente ignorada en un premio, donde si se empiezan a revisar las nominaciones… ¡Hay cada uno! Fue el año más explosivo de ella y se pierden un figurón para la fiesta". De esta forma, los conductores de Socios del espectáculo se sumaron a la polémica con una inesperada defensa a una de sus más reconocidas enemigas.