Natalia Oreiro se suma a Telefe en la conducción de un reality que irá al término de MasterChef Celebrity 3

La actriz tendrá su merecido debut como conductora en la pantalla de Telefe, lo que marcará su regreso a la televisión argentina.

ViacomCBS Cono Sur reveló esta semana la llegada de un nuevo formato a la pantalla de Telefe. Se trata de The Masked Singer, también conocido como La Mascarada, que contará con la conducción de Natalia Oreiro para la edición Argentina. Este será el debut como conductora para la artista rioplatense y marcará su regreso a la televisión.

El reality fue lanzado por primera vez en los Estados Unidos y ya pasó con éxito por más de 40 países. El formato se basa en celebridades que se enfrentan a través del canto y detrás de unos disfraces. Sólo revelan su identidad una vez eliminado de la competencia o cuando reciben pocos votos del público. Además, a lo largo del certamen se ofrecen pistas sobre los cantantes para descubrir quién se esconde detrás de la máscara.

Natalia Oreiro y su hijo recibieron la ciudadanía rusa

En una ceremonia breve, con una Natalia Oreiro que no escatimó sonrisas, el titular de la representación diplomática local del país gobernado por Vladimir Putin, Dmitri Feoktístov, hizo entrega de los documentos a la artista, que hizo su juramento en ruso y en español.

Enseguida, Oreiro, quien desde hace muchos años desarrolla buena parte de su actividad en el país euroasiático con notable éxito, aprovechó el momento del juramento para expresar su alegría y su agradecimiento. "Gracias, estoy muy contenta", dijo en ruso.

Ciudadana por decreto

A través de un decreto presidencial publicado el 25 de octubre pasado en el portal informativo oficial de aquel país, el presidente Vladímir Putin otorgó la ciudadanía a Oreiro, después de que la artista hiciera la solicitud correspondiente. Precisamente a mediados de 2020, Oreiro manifestó que había presentado toda la documentación necesaria para llevar adelante el trámite de solicitud de naturalización en Rusia, y contó entonces que todo había nacido de una broma que había hecho durante su paso por uno de los programas de televisión rusa.

Allí, la actriz dijo que "no existe otra extranjera más rusa que ella", y desafió: "Me falta que Putin me dé el pasaporte". Pues bien, el presidente ruso parece haber visto la tele en el momento indicado, y accedió al pedido.