Natalia Oreiro reveló el gesto romántico de Ricardo Mollo que la conquistó

Natalia Oreiro aprovechó la visita de Ricardo Mollo a ¿Quién es la máscara? para revelar cómo se terminó de enamorar del músico.

Natalia Oreiro contó en ¿Quién es la máscara? por primera vez cuál fue el gesto romántico que tuvo con ella Ricardo Mollo y que la terminó de conquistar. "Me morí de amor. Ahí empezó nuestra historia", compartió la cantante, bajo la atenta y cariñosa mirada del legendario músico de Sumo y Divididos.

La noche del jueves en ¿Quién es la máscara? fue sin dudas muy especial para Natalia Oreiro. Es que en un momento de la noche, una voz muy conocida para ella empezó a cantar "Contigo a la distancia" y la conductora no pudo disimular que reconoció a quién estaba dentro del disfraz de un Tiranousario Rex y emocionarse.

"¡No me pueden hacer esto! Obvio que me di cuenta cuanto empezaste a cantar. No me lo dijo ni la producción. Encima cantando esa canción", fueron las primeras palabras de Oreiro tras sacarle la máscara a Ricardo Mollo. A continuación, la conductora le pidió aprobación a su pareja desde hace más de 20 años para contar por qué era tan especial ese tema para ella.

"Cuando nosotros éramos amigos, obvio que a mí él me encantaba, pero éramos realmente amigos, charlábamos un montón…Un día se dio cuenta de que yo estaba muerta con él y me deja en el buzón de casa un sobre con un CD, con esta canción", detalló la cantante uruguaya. Para cerrar, Natalia Oreiro concluyó revelando que ese fue el momento en que Mollo la terminó de enamorar: "Me morí de amor. Ahí empezó nuestra historia".

El paso de Mollo por ¿Quién es la máscara?

Oreiro se mostró muy desconfiada de su esposo en ¿Quién es la Máscara? luego de que Karina opinara que uno de los famosos disfrazados podía llegar a ser Ricardo Mollo. Todo sucedió después de la presentación de "Saurio", un famoso disfrazado de dinosaurio que interpretó su propia versión de Contigo a la Distancia. Una vez que finalizó, "La Princesita" opinó desde su lugar de investigadora: "Estoy segura que es Ricardo Mollo. Ese vozarrón es inconfundible".

Sorprendida por esta respuesta, Oreiro entró en la duda y empezó a pensar si se trataba de su esposo o no. "No sé, no creo que no me haya contado. Mollo es muy sincero", lanzó la conductora dubitativa. Luego sentenció: "Ahora, si vos ahora me decís que no sos y al final si eras, se te va a armar dinosaurio".

Finalmente, "Saurio" se convirtió en el perdedor de la noche y le tocó quitarse la máscara y antes de conocer su identidad, Oreiro volvió a remarcar su indignación. "Estoy sospechando algo. Si llega a ser verdad vamos a tener que arreglar algunas cuentas con la producción, no sé si con usted", concluyó. Definitivamente, una vez que se levantó la máscara, apareció Ricardo Mollo debajo.