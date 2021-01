La cantante y actriz argentina visitó el reality de Telefe para divertirse junto a los famosos.

Natalia Oreiro visitó "MasterChef Celebrity" y los finalistas, debieron preparar platos acordes a su alimentación. "Soy ovolacteovegetariana desde hace ya 25 ó 26 años", reveló la artista uruguaya y contó que Atahualpa (8), el hijo que tiene con Ricardo Mollo, come carne y pescado pero ella no se lo prepara.

Además, explicó por qué dejó de comer animales durante su adolescencia. "Cuando era chica en lugar de tener gatos y perros, tenía pollo y gallinas de mascota. Las criaba, me encariñaba y para mí comer pollo era algo que me impresionaba mucho. Después me pasó lo mismo con la carne y el pescado", relató. Y aseguró que más allá de sus creencias, respeta lo que quiera comer "Ata": “Siento que comer animales a mí no me hace bien enérgicamente, pero a mi hijo sí. Le encantan las milanesas, las probó en la casa de la abuela y yo respeto lo que él decida comer”.

En relación al plato favorito de su hijo, Oreiro reconoció que en su niñez también disfrutaba los platos típicos de la casa de su abuela. “Las milanesas son bien comida de abuela. Yo viví mucho en la casa de mi abuela y ella me hacía milanesas también. Por eso cuando mi mamá le hizo milanesas por primera vez a Ata a mí me pareció un gesto de cariño de abuela y no se tiene que perder de eso si él lo disfruta”, concluyó.

Para El Polaco el desafío fue complejo y Natalia decidió ayudarlo con tips que podían ayudarlo a lograr una preparación rica y saludable. "A mí me gustan las verduras al wok, después les podés tirar arroz yamaní y queda súper rico. Si tenés almendras también. También podés cortar el tofu en cuadraditos chiquitos y después lo salteás con salsa de soja", comentó, ante la mirada agradecida del cumbiero.

La visita de Natalia Oreiro causó regocijo en los participantes y en el jurado, sorpresa. Al parecer, los tres chefs desconocían la faceta culinaria de la esposa de Ricardo Mollo. "Listo, tenemos a la cuarta jurado", dijo Germán Martitegui, entusiasmado con la posibilidad de sumarla a la degustación, paso en el que finalmente Oreiro no participó.

La anécdota secreta que la une a Claudia Villafañe

Uno de los momentos más inolvidables de la gala fue el encuentro de Natalia Oreiro y Claudia Villafañe, en el que la invitada contó que el primer encuentro entre ambas fue en Italia. "Nos conocimos cuando hacía Muñeca brava. Actué en su novela, ella jugaba al fútbol y viajábamos a conocer a Batistuta. Después vino a mi casa a tomar la leche", afirmó la exesposa de Diego Maradona.