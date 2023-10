Nancy Duplaá dijo en El Trece lo que Nicolas Cabré no esperaba: "Sinvergüenza"

Nancy Duplaá habló del vínculo que tiene con Nicolas Cabré y lanzó una frase inesperada. Qué dijo la actriz sobre su colega con quien ha trabajado en producciones de El Trece.

Nancy Duplaá es una de las actrices más reconocidas de la Argentina que brilló en series como por ejemplo Montaña rusa, Verano del '98, Graduados y viene de participar de El Reino por Netflix. Mientras se prepara para trabajar en otros proyectos, la actriz brindó una entrevista en El Trece, donde dejó una declaración sorpresiva sobre su relación con Nicolas Cabré, con quien ha compartido elenco en varias ficciones.

Duplaá fue entrevistada por Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, en la emisión del jueves 28 de septiembre. Allí repasaron toda la carrera de la actriz, quien reveló que hizo su primera ficción en El Trece con 23 años.

En un momento de la nota, comenzaron a hablar de la serie Sin Códigos, donde trabajó junto a Nicolas Cabré y Adrián Suar. "Con Nico que todo el mundo siempre habla de que es difícil laburar... vos lo conocés de toda la vida", introdujo Adrián Pallares para saber cómo se llevan con el actor de 43 años.

"Yo lo amo, no sé qué experiencia habrá tenido con otros, yo lo quiero y me reía muchísimo", expresó Nancy al respecto. Y entre risas, agregó un comentario llamativo respecto a la manera de trabajar que tiene Cabré: "Es un atrevido, es un sinvergüenza, no le tiene miedo a nada, es un tipo frontal, qué se yo...".

Nicolás Cabré confirmó lo que todos piensan de La China Suárez: "Me da más alegría"

Nicolás Cabré y Eugenia "La China" Suárez se convirtieron en padres de su hija Rufina en 2013. La pareja siempre mantuvo en la intimidad las cuestiones relativas al crecimiento de su hija, más allá de alguna foto en redes sociales. Asimismo, el actor en el último tiempo se mostró más suelto al hablar de su vida personal y dio a conocer lo que todos piensan de la actriz y su relación.

El actor que ha brillado en tiras como Son Amores y Botineras relató cómo se dividen las tareas como padres con su colega y aseguró que hay armonía en cada decisión respecto de Rufina. "Gracias a Dios, tenemos la relación que tenemos. Es mi familia y siempre lo va a ser. Siempre voy a estar para lo que sea. Creo que tengo mucha suerte y formamos un equipo divino", comenzó su descargo Cabré en diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial.

"Rufi entiende cómo es el trabajo de la mamá y el mío, ella lo sabe. Obviamente, se hace duro. Ella sabe lo que hacemos y que todo tiene un por qué. Entiende que es un poco así", agregó Cabré en alusión a cómo su hija vive la exposición de sus padres. De esa manera, el actor dejó en claro que tanto él como "La China" crearon un contexto salduable para Rufina, a pesar de la gran ,masividad de público que siguen sus vidas desde hace décadas. Y cerró: "Tenemos un vínculo hermoso. Es una de las cosas que me da más alegría. Siempre tuvimos ese vínculo, pero me da mucha alegría por Rufi, y porque siempre tuvimos claro que lo más importante era ella".