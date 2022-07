Nai Awada destapó la verdad de su relación con su tía Juliana: "Hubo una ofensa irreparable"

La hija de Alejandro Awada reveló sus conflictos familiares. Nai Awada contó todo sobre su vínculo con la esposa de Mauricio Macri.

Nai Awada dio a conocer cómo se encuentra su relación con su tía Juliana después de años de haber contado que estaba distanciada de la ex Primera Dama. La actriz fue contundente en su descargo y aseguró que la empresaria no tendría intenciones de vincularse con ella.

“Ahora soy mi amor, ahora es la tía de... Mi papá y mi mamá son la familia. Una elige la familia cuando ya es más grande", comenzó su descargo la celebridad en diálogo con Ángel de Brito y el panel de LAM. "Vos siempre contaste la verdad, nunca fue un vínculo de una tía muy presente", soltó la periodista Pía Shaw.

Awada no evadió la pregunta y reveló que hubo un hecho tajante que habría roto su relación con la hermana de su padre, el actor Alejandro Awada. "No, y hubo una ofensa tremenda e irreparable. Yo intenté muchas veces reconciliar y cuando ya cierran la puerta", enunció la celebridad.

Nai dio a conocer cuánto le cuesta hacerse un lugar en el mundo del espectáculo por su familia. "Es muy difícil ser hija de quién soy hija y hacer mi lugar. A mí me gusta esto, no quiero ser una actriz del teatro Cervantes. Respeto un montón a los actores y a las actrices, pero a mí la televisión me dio todo lo que tengo", reflexionó Awada.

Desafortunadas declaraciones de Nai Awada sobre el pensamiento político de algunas personas

"Ando con muchas ganas de irme a vivir a Uruguay. Siento que no se puede vivir más así y no quiero criar a mis hijos así. Me duele el alma pero me quiero ir del país", comentó la actriz a través de su cuenta de Twitter hace algunas meses por su inconformidad con el Gobierno actual. Nai Awada recibió duros comentarios en ese posteo despreciativo hacia el país, como: "Si necesitás un remis, yo te llevo gratis a Aeroparque... No te olvides de apagar la luz".

Awada se mostró enojada con los usuarios que la criticaron y soltó: "A todos los K y peronchos asquerosos, mandándome hate solo por ser Awada, cielos, les cuento que no me importa la política y que solo quiero vivir bien loco. ¡Mi papá es uno de los mejores actores del país y nada tengo que ver con política, pero ustedes manga de roñosos a laburar!".