Nahuel Pennisi y su historia con una "nena muerta": "Conmigo"

El famoso cantante reveló la experiencia paranormal que marcó su infancia y dejó a todos los presentes atónitos.

Nahuel Pennisi contó una escalofriante experiencia con el espíritu de una niña muerta. En su reciente paso por PH: Podemos Hablar, el cantante habló de la particular historia de su infancia con sus "amigos imaginarios" a los que el describió como guías espirituales. Sin embargo, hacia el final, el relato tomo un rumbo impensado e impactó a todos los presentes.

El cantante explicó que tenía cinco amigos imaginarios con los que interactuó desde sus 2 a 9 años, pero ellos no permitían que él contara de su relación a nadie. En ese sentido Pennisi develó que estos guías lo hacían enfrentarse a ciertas aventuras como trepar árboles sin verlos, pero que siempre sintió que estaba protegido por ellos.

Cuando cumplió nueve años, Pennisi dejó de ver a estas almas y ahí fue cuando pudo contarles a sus padres de estas presencias tan especiales que lo acompañaron durante siete años. Además, aseguró que la primera amiga que apareció era una niña que se presentó con el nombre de Barató, y fue quien más tiempo estuvo con él.

Luego de poner en contexto, Nahuel Pennisi hizo una revelación muy particular. "Una vez una amiga de mi mamá estaba mirando fotos en un álbum y le dice 'mirá está nena que está acá. Ella falleció de meningitis en el año 92'", comenzó por relatar el cantante sobre esta peculiar experiencia paranormal. "¿Y sabés cómo se llamaba? Barató", reveló. De este modo, Pennisi estableció una relación clara entre aquel "ángel" que era su amigo imaginario y la niña fallecida.

Además, recalcó: "Esos amigos imaginarios míos aparecieron en el año 92". "Yo sentí que, quizás, el alma de esa nena está conmigo. Lo que si te puedo asegurar es estos guías, estas almas, seguro están acompañando a algún ser", determinó. Por último, finalizó: "Yo creo que esos ángeles aparecieron porque, si bien me fui desarrollando en lo que quería con el tiempo, durante mi infancia estuve muy solo".

El doloroso duelo que atraviesa Nahuel Pennisi: "Se fue mi guía, mi referente"

Nahuel Pennisi compartió una triste noticia en sus redes sociales: falleció su abuelo, una de las personas de su familia hacia quien tenía más apego. A través de una dedicatoria, el cantante se despidió de él, a quien se refirió como su “guía, referente y ejemplo de vida”, que amó profundamente a él y a todos sus nietos.

“Anoche se fue mi abuelo. Después de varios días de lucha y entrega, está descansando en paz. En realidad, decirle abuelo es muy poco. Se fue mi guía, mi referente, mi ejemplo de vida más grande y más importante”, continua el conmovedor texto, que publicó acompañado de dos fotos de los dos juntos abrazándose: una sonriendo para la cámara y otra de su abuelo dándole un beso en la mejilla.

El abuelo de Pennisi también fue uno de sus principales motores durante los comienzos de su carrera musical. “El que me regaló mi primer bajo para animarme con la música… El que me crió con un amor tan grande y un corazón generoso que no lo puedo explicar. Se fue el más humilde, sencillo, valiente, el que me enseñó hacer un hombre y a caminar las calles de la vida”, sigue el texto.

Por último, le dio un último adiós y agradecimiento por todo lo que hizo por él y su familia durante toda su vida en la Tierra. “Gracias René por tanto. Por amarme de esta manera, por amar profundamente a tus nietos y a toda tu familia. Y en especial gracias por el amor con que recibiste a mi mujer y a mis hijos. Hoy tu rostro estaba mojado de nuestras lágrimas al despedirte. ¡¡¡No sabes cómo te voy a extrañar abuelo papá!!! Te amo con toda mi alma y te voy a amar cada día más. Hoy me siento tranquilo y en paz, porque me está cuidando un ángel. Mi ángel René”.