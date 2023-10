Nadie lo sabía sobre Facundo Arana y se animaron a revelarlo: "Tiene doble cara"

Una famosa figura de la televisión sacó a la luz un dato que compromete a Facundo Arana.

Facundo Arana es un reconocido actor de 51 años que cuenta con una amplia trayectoria actoral en la industria de la televisión, tras su paso por exitosas novelas, como Chiquititas, Muñeca Brava y Padre Coraje. A pesar de su gran éxito en la pantalla chica, es muy poco lo que se sabe sobre su vida personal. Durante las últimas horas, estuvo en boca de todos los programas de espectáculos por sus controversiales dichos a "La Joaqui", tras su encuentro en PH, Podemos Hablar. En medio del escándalo, una figura de LAM (América TV) sorprendió a todos al contar quién es el actor detrás de cámaras.

La polémica comenzó cuando "La Joaqui" habló en el programa conducido por Andy Kusnetzoff sobre los problemas de salud mental que sufre desde hace años. El actor intentó brindarle unas palabras de apoyo, pero en vez de eso, lanzó una desafortunada frase que generó un enorme repudio entre los televidentes. La periodista Fernanda Iglesias hizo eco del momento en el ciclo de Ángel de Brito y aprovechó la situación para revelar escándalos desconocidos que Arana protagonizó en el pasado con varias otras colegas del ambiente.

"Siempre que Facundo Arana va a algún programa, alguna metida de pata se manda. No se priva, siempre hay una frase. Ahora se metió con los medicamentos psiquiátricos. ¿Para qué, Facundo? Quiere ser tan bueno que termina cascoteado", comentó el conductor del programa. "Además no manda a los chicos al colegio...", comentó Iglesias, en referencia a la decisión de Arana de educar a sus hijos desde su hogar, de manera particular.

"Es importante ir. No me parece bien...", opinó la "angelita", mientras De Brito señaló que "cada padre decide cómo criarlos". Fue entonces cuando Fernanda soltó una picante frase: "Yo creo que no los manda porque piensa que los van a molestar por ser los hijos de Facundo Arana. Conociendo el paño... ¡30 años hace que lo conozco!". Cuando Ángel le preguntó por qué decía eso, Iglesias disparó: "Es un nabo".

"No, no es un nabo. Es un amor. Es un tipo profundo... Estás en contra de los hombres", la contradijo Yanina Latorre. "No, para nada. Estoy a favor de algunos", se defendió la panelista. Ante la insistencia de De Brito, quien quiso saber si tenía alguna historia personal con el actor, Iglesias arremetió: "Para mí tiene doble cara. Todo lo que contó Romina Gaetani se lo creo".

"Tuvo varios encontronazos con varias mujeres...", recordó Marcela Feudale. Fernanda asintió y señaló que Maju Lozano también vivió un mal momento con Facundo, cuando pasó por el programa de Malena Guinzburg e "hizo salir del estudio a Osvaldo Bazán porque le había molestado algo que había dicho". "No te cae bien Facu Arana", notó De Brito. "No", contestó la "angelita", sin filtros.

Los dichos de Facundo Arana sobre la salud mental que generaron repudio en las redes

Todo ocurrió cuando Andy Kusnetzoff les pidió a sus invitados que arrojaran una moneda en la fuente de agua para pedir un deseo. Cuando fue el turno de Arana, declaró: "Yo no la voy a usar para mí. Joaqui, yo quiero que todo eso que te pasó con ese pibe, que involuntariamente te metió en un problemón, del que parecía que no ibas a salir... Bueno, yo quiero que todo ese pozo se vaya acá y que puedas dejar esa medicación de mierda".

"Porque vos tenés demasiado talento y muchas cosas para dar", agregó el actor. La artista se emocionó, le dio las gracias y lo abrazó fuertemente. A pesar de que la intención de Arana fue tener un buen gesto hacia su compañera, millones de usuarios en las redes sociales opinaron que decir que la medicación psiquiátrica es "una mierda" fue desacertado.

"La medicación psiquiátrica no es una mierda, es lo que muchísimas veces te salva la vida. Le deseo a Facundo Arana que se eduque más sobre el tema, hay gente escuchando lo que dice y no está para nada bueno ese mensaje", opinó una usuaria de Twitter. Por otro lado, otros sostuvieron que se trató de un error sin malas intenciones. "Me sonó raro cuando dijo eso. Facundo es bueno, pero a veces dice cosas raras, como a Gaetani y Macedo de los hijos", concluyó otra televidente.