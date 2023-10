Alarma en la TV: Andy Kusnetzoff recibió la peor noticia en Telefe

El periodista atraviesa un difícil momento en el canal de las pelotas. Andy Kusnetzoff recibió una dura noticia en Telefe.

Andy Kusnetzoff es un periodista y conductor de televisión que desde hace años lleva adelante su ciclo en Telefe, PH Podemos Hablar. A pesar de que históricamente el programa ha marcado buenas mediciones de rating, en las últimas horas no logró las expectativas del canal. La llegada de Mirtha Legrand a la TV después de más de un año fuera del aire significó un duro revés para Kusnetzoff.

La celebridad de El Trece recibió en su mesa a Javier Milei y Fátima Florez en su programa debut y, dada la relevancia coyuntural de los invitados, la diva logró impensados números de rating. Si bien la competencia entre Legrand y Kusnetzoff siempre ha marcado una ventaja para el segundo, la noche del 7 de octubre no se dio de esa manera.

Mirtha Legrand logró un promedio de 11.2 puntos, mientras que Podemos Hablar hizo 8.3. En algunos momentos de la competencia, la diva de los almuerzos casi duplicó a su adversario, lo que significa una nueva preocupación para las autoridades de Telefe respecto de sus noches de sábado.

"Vamos a comenzar los legendarios sábados. Porque yo ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa. Le mando un beso enorme a la gente de América, que son amorosos. Los quiero muchísimo. América no está, Telefe tampoco estaba. Que sí, que no... ríanse porque es gracioso y dramático al mismo tiempo. Y bueno, he vuelto a El Trece, queridos", pronunció Legrand al dar inicio a la primera emisión de la temporda 2023 de su programa.

Mirtha contó qué hizo ensu tiempo libre durante los últimos meses, alejada de la televisión. "Me dediqué a ir a los teatros de noche. Quiero agradecer al público lo que me han aplaudido, el amor que me tienen y cómo me lo demuestran, ese público maravilloso que he conquistado a través de tantos años, de tantos años que estoy trabajando y que me dicen cosas maravillosas", relató la conductora de TV. Y cerró: "Estoy un poco afónica porque estoy con antibióticos. Estuve enfermita, no estuve muy bien, pero ahora me estoy reponiendo y esto para mí es una inyección de vida, porque a mí lo que me gusta y lo que me hace bien es trabajar".

Quiénes fueron los invitados de PH, Podemos Hablar

Las celebridades que Andy Kusnetzoff recibió en su programa fueron La Joaqui, jurado de Got Talent Argentina, el actor Facundo Arana, el también cantante Joaquín Levinton, el periodista deportivo Gastón Edul y la ex Gran Hermano Daniela Celis