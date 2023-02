Nacho dijo lo que todos pensaban de Julieta en Gran Hermano: "Tan sucia"

Nacho explotó contra Julieta por un inesperado motivo y varios participantes de Gran Hermano se quejaron de la actitud de "Disney", como apodaron a la joven de Villa Devoto.

Nacho Castañares sorprendió a todos los espectadores de Gran Hermano con un fuerte exabrupto contra Julieta Poggio, que no supo qué responder ante la acusación de su compañero. "Tan sucia", le reclamó el joven oriundo de Almagro a "Disney", como apodaron en la casa más famosa del país a Julieta.

La convivencia en Gran Hermano es cada vez más complicada y los participantes no dudan en cruzar a sus compañeros con los reclamos más variados. Así como Romina y Alfa están enfrentados, algo similar ocurrió en los últimos días con Julieta y Nacho en un tenso intercambio que mantuvieron en el reality de Telefe.

Mientras varios integrantes del exitoso programa que conduce Santiago del Moro estaban en el antebaño, "Disney" comentó que se iba a maquillar, a lo que Camila le consultó si no pensaba bañarse antes de hacerlo. "No, no, así estoy bien", replicó Julieta de forma sorpresiva para sus compañeros, que le insistieron que pasara por la ducha, dado que hacía varios días que no lo hacía, según revelaron.

"Un bañito así, rápido”, persistió Camila. Pero Julieta no quería y explicó que se había bañado la noche anterior y no había hecho nada como para necesitarlo nuevamente. Molesto ante la actitud de su compañera, Nacho explotó: "¡Pero no podés ser tan sucia!".

Entonces, Julieta explicó que le hacía mal a su cabello si se lo lavaba todos los días, pero Nacho volvió a quejarse enojado: "¡Al pelo sí, pero al cuerpo no!". Esto generó una fuerte pelea entre ambos, por lo que "Disney" buscó incorporar a Ariel Ansaldo en la misma, pero no salió como quería.

"Pero ayer después de la pileta, ¿hubo duchazo o solo pileta?", le remarcó el parrillero de Berazategui. De todos modos, Nacho siguió la discusión con Julieta, que enfrentó a su compañero con una acusación: "Bueno ¿y vos que te metiste adentro de la pileta y después no te bañaste?". Lejos de terminar ahí, el debate sobre las duchas siguió mientras "Disney" se maquillaba frente al espejo.

Cuándo terminará Gran Hermano

La presente edición de Gran Hermano se convirtió apenas comenzó en un éxito ineludible. Los más de 20 puntos de rating que promedió desde su inicio en octubre pasado así lo avalan y por lo tanto nadie quiere bajarse de este fenómeno televisivo. En un momento de fuertes cambios en El Trece para intentar recuperar espectadores y bajar al reality de Telefe, Santiago del Moro respondió preguntas a sus seguidores y confirmó cuándo terminará la presente edición de Gran Hermano.

Consultado directamente sobre el final del popular reality, Del Moro detalló: "Marzo". Además, al conductor también le preguntaron si habrá una nueva edición de Gran Hermano este mismo 2023. "Sí, igual falta un poco aún", aseguró el presentador, que en otra historia también confirmó que no será parte de la nueva temporada de Masterchef, que comenzará en cuanto termine Gran Hermano.