Nacho de Gran Hermano adelantó su próximo trabajo en Telefe: "Otro lado"

El subcampeón del reality show brindó información exclusiva de lo que podría ser su próximo destino laboral.

Nacho Castañares rompió el silencio y adelantó cuál podría ser su próximo trabajo dentro de la grilla de Telefe. El joven reapareció en la pantalla chica, en medio de sus streams y trabajo con marcas en las redes sociales, para contar cuáles son sus planes laborales en televisión.

A meses de que finalizara la exitosa temporada de Gran Hermano, muchos de los participantes ya iniciaron nuevos contratos laborales y lograron saltar a la fama. Sin embargo, hay algunos que prefieren mantener un perfil bajo hasta no tener algo concreto, este es el caso de Nacho Castañares, el subcampeón del reality. Sin embargo, luego de dedicarse unos meses a trabajar exclusivamente con sus redes, el joven de 20 años explicó cuáles son sus expectativas laborales.

De visita en LAM, ciclo conducido por Ángel De Brito en América TV, Castañares reveló que le encantaría formar parte de la próxima temporada de Gran Hermano. Sin embargo, el joven admitió que quiere ocupar un lugar diferente en esta ocasión: "Ojalá pueda ser en El Debate o host de Twitch, yo podría hacer equipo con Juariu". Luego, añadió: "Y me gustaría mucho, estaría muy bueno, poder volver a entrar a la casa como invitado".

En este marco, Castañares aseguró que no le interesa volver a participar en un reality de nuevo, motivo por el que rechazó la convocatoria al Bailando. "No quiero salir de un reality y meterme en otro. Siento que mi proyecto va por otro lado. No digo que más adelante no, porque de chico yo lo miraba, inclusive, fui a verlo. Además, es un trabajo, pero en este momento quiero ir por otro lado".

Nacho Castañares se sinceró sobre qué fue lo que más sufrió en Gran Hermano: "Las fiestas"

Nacho Castañares pasó por LAM con una entrevista mano a mano con Ángel de Brito y se sinceró al revelar qué fue lo peor de su paso por Gran Hermano, el reality del que resultó el subcampeón. "Las fiestas", reconoció el joven influencer sobre el momento que más sufrió en su extensa estadía en la casa más famosa del país.

La décima temporada de Gran Hermano en Argentina resultó un verdadero fenómeno televisivo, con un rating que prácticamente en ningún momento de los cinco meses que duró la competencia no bajó de los 20 puntos, algo inédito para estos tiempos. Uno de los "hermanitos" más queridos sin dudas fue Nacho Castañares, cuya estadía corrió peligro por unirse a "Los monitos", junto con Juan Reverdito, Tomás Holder y Martina Stewart Usher, que fueron de los primeros eliminados del reality.

De todos modos, Nacho logró acomodarse y ganarse al público, que lo premió con el segundo lugar en la competencia, solamente por detrás de Marcos Ginocchio. Ya más tranquilo tras el sacudón que fue el final de Gran Hermano, el subcampeón visitó LAM y le brindó un íntimo mano a mano a Ángel de Brito, que quiso saber cuáles habían sido el peor y el mejor momento de su estadía en la casa más famosa del país.

Completamente seguro y sin pensarlo demasiado, el ex Gran Hermano reconoció: "Mejor con la familia o ya llegando a esa instancia del final". "El casamiento, el último viernes fue terrible. Hermoso, realmente fue muy lindo", sumó inmediatamente, con una sonrisa en su rostro por el recuerdo. En cuanto a lo peor que vivió dentro de la casa más famosa del país, Nacho sorprendió con su respuesta.

"Capaz las fiestas. Porque fue un momento en el que yo quería estar afuera", aseguró el influencer, al tiempo que aclaró que se refería a Navidad y Año Nuevo. En ese sentido, agregó: "Me costaron, quería estar afuera por temas familiares. Estaba recontento por estar ahí, pero a la vez quería estar afuera, y esa sensación de no saber".