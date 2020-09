Nacha Guevara realizó una inesperada revelación al aire del Cantando 2020. Al presentarse Alex Caniggia en la pista del certamen, admitió que le "encantaría" tener un hijo como él. Esto generó la sorpresa de todos los presentes en el estudio, incluido el excéntrico participante del concurso de canto. "Gracias, Nacha", atinó a decir el hijo del Pájaro.

La personalidad desfachatada de Alex Caniggia es una característica que a muchas personas les puede agradar, y a otras no tanto. Sin embargo, Nacha Guevara enalteció al concursante y manifestó su deseo de tener un hijo como él. ¿Cuál fue la explicación que dio la jurado para realizar semejante revelación halagando al hermano de Charlotte?

Por qué Nacha Guevara desea tener un hijo como Alex Caniggia

La actriz lo resumió en breves palabras, al aire de El Trece: "Alex tiene dos grandes ventajas. Tiene una parada, se planta de una manera especial en el escenario y mucho mundo desde muy chico. Fue cambiado de colegios y amigos desde muy niño, con idiomas diferentes. Eso forma una personalidad muy especial. Lo digo porque mis hijos pasaron por lo mismo".

Ante esta declaración, la conductora Laurita Fernández le consultó a Nacha Guevara si ve "como un hijo" a Alex Caniggia. Sin dudar, la reconocida actriz e integrante del jurado que compone junto a Oscar Mediavilla, Moria Casán y Karina La Princesita afirmó: "Sí, me encantaría tener un hijo así. ¿Cómo no? Me divierte".

El agradecimiento de Alex Caniggia ante las palabras de Nacha Guevara

No esperaba esas palabras. Alex Caniggia se caracteriza por tener una personalidad picante, excéntrica, y una verborragia sin ningún tipo de filtros. Sin embargo, y sorprendido ante las declaraciones de Nacha Guevara, el hijo de Claudio Paul pareció retrotraerse en el tiempo para volver a ser aquel personaje callado y tímido que se presentó en ShowMatch años atrás.

"Gracias, Nacha", fueron las palabras que atinó a decir. En un certamen que contiene peleas por doquier y cruces de palabras, este gesto de Nacha Guevara hacia un artista constantemente buscado por la prensa no hizo más que afianzarlo como uno de los animadores del Cantando 2020. Más allá de que tiene condiciones superiores a las de varios participantes del concurso, de a poco va fortaleciendo su estadía dentro de un mundo televisivo al que también le es útil: es de los más observados por los televidentes que siguen este programa producido por Marcelo Tinelli.