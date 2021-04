El abogado de Diego Maradona, Matías Morla, rompió el silencio y después de meses tras el fallecimiento del mejor jugador de la historia, el letrado salió al cruce las hijas del astro.

En una charla con Jorge Rial, Matías Morla cruzó a todas las críticas y dijo: "¿Sabes quién me defiende a mi? A mi me defiende Diego, se peleó con todos por mi. A mi nunca me llamó ladrón, a Claudia si. Las chicas no me quieren desde que le cortamos las tarjetas de crédito. Ellas le robaban, Claudia está imputada en una causa. Diego se murió y no devolvió nada, eh. tiene una causa por defraudación".

En ese sentido, Morla aseguró que a él no "lo siguen barrabravas" y, tras la consulta sobre por qué decía eso, añadió: “Por los que fueron a la plaza. Eran barrabravas. Barrabravas y pagos, ni siquiera fue un cariño espontáneo". Asimismo, agregó: "Una marcha en la plaza en la que se usó el dolor de la gente, innecesariamente, que también se dio cuenta. Cuando me hablan de condena social, porque yo creo que en vez de condena social hablan de cadena social, es porque indudablemente Maradona agitaba gente. Yo estuve con Diego en estadios de 50 mil personas. ¿Y juntás, según la tapa de Clarín, 300 personas, según el reporte policial, 2000?”,

Por otro lado, Morla aseguró: "Villafañe en el 2001 inscribió la marca Diego Armando Maradona. Es de Dalma y Gianinna, en Europa está inscripta", agregó al tiempo que reforzó la acusación contra Claudia y las hijas en común con el campeón del '86: "A Maradona lo abandonaron. Se murió solo".

"Parece que vos no tenés nada que ver", lanzó Rial. "Lo único que me queda a mí es pensar que tendría que haber hecho más fuerza para cumplir su último deseo: ver a todos sus hijos juntos. Ese era su gran dolor", respondió Morla y, a continuación, renovó críticas contra las hijas mayores de Maradona. "Dalma y Gianinna están laceradas por el odio de clase. Ellas no se sentarían nunca en una mesa con Jana y con (Diego) Junior y si lo hacen es por este tema", apuntó.