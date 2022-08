Moria Casán soltó la lengua karateca para insultar a Susana Giménez

Fiel a su estilo afilado, Moria Casán usó la lengua karateca contra la diva macrista Susana Giménez.

Moria Casán no se calla lo que piensa y es sabido que no tiene la mejor relación con Susana Giménez. Harta de que le pregunten por su relación con la diva macrista, Moria soltó la lengua karateca y lanzó una contundente declaración sobre la figura de los medios radicada en Uruguay: "Desabastecimiento neuronal".

El picante descargo de "La One" tuvo su origen en A la tarde (América TV), magazine conducido por Karina Mazzocco, cuando Tucho -uno de los cronistas del ciclo- le consultó en un chat de WhatsApp por su relación con Susana. Tajante, Moria buscó ponerle fin a las continuas idas y vueltas mediáticas que circulan sobre su relación con Susana y sentenció: "El level de desabastecimiento neuronal que advierto cuando escucho algunas notas de personas que no tienen nada que ver conmigo, ni en esencia, ni en conceptos, ni en nada después de más de cuarenta años, que me sigan comparando con la albina ahora charrúa, ni siquiera me enoja".

"Vivo contestando, así que córtenla con eso de que #YO apunto contra alguien. Hace años que viven de mis dixits y de toda mi impronta, que es de impacto, porque causa estupor por el desenfado y divierte, así que sigan usándome pero no abusándome y preguntando huevadas. Lo mejor para todos", cerró Moria, implacable, en el chat que mostraron en el programa de espectáculos.

El "palito" patriota de Moria a Susana: "Yo estoy en mi país"

Reavivando la guerra silenciosa entre las divas, un periodista le preguntó a Casán sobre Susana y la respuesta que consiguió fue corta pero letal. "¿Cómo va la súper suegra de la nación?", preguntó el notero de LAM (América TV) a la actriz a la salida del teatro, en una clara alusión al cargo de su familiar, el superministro Sergio Massa. "Yo no soy la súper suegra de nadie. Yo soy la súper madre de Sofía Gala, la súper abuela Helena y de Dante", le contestó Moria, de muy buen humor.

Además, aprovechó para hablar de su excelente presente laboral e indicó: "Sigo apostando al teatro en Argentina. Además, la semana que viene volvemos con Julio César en Mataderos".

Aprovechando esta declaración, el periodista metió una púa en la sabida disputa entre Moria y Susana, y le comentó: "Vos en Mataderos y Susana Giménez en Punta del Este, ¿qué te parece el cambio?". Breve y letal, Moria soltó la lengua karateca y apuntó contra la diva de los teléfonos con un mensaje afilado: "No me parece la comparación. Yo estoy en mi país y los de afuera son de palo".