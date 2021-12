Moria Casán conducirá en El Nueve "Moria es Moria", su nuevo late night show

"La One" debuta este lunes a las 23 con Moria en Moria, un programa fiel al estilo de humor ácido que le valió grandes momentos mediáticos. Vuelve la lengua karateka a la televisión argentina.

A casi dos años del final de Incorrectas, su magazine de espectáculos y farándula en América TV que fue interrumpido a raíz de la pandemia, Moria Casán se prepara para volver a la conducción en la pantalla chica. "La One" debutará este lunes a las 23 en Moria es Moria, un programa en el que marcará agenda fiel a su estilo de humor ácido y picante.

La artista, que ha estado al frente de distintos formatos, hará un monólogo en el que repasará la actualidad del país relacionado a la política y el mundo del espectáculo, en el que no faltará su humor, ingenio y frontalidad, por las que se ganó el mote de "lengua karateka". Además, tendrá un invitado en cada emisión, que se someterá a una entrevista sin filtros, y la música ocupará un lugar central, ya que marcará el ritmo del programa. "Es una maravilla todo lo que está haciendo el canal. Cuando vi el estudio, me quedé muerta. Estoy muy contenta. Es un formato de relax para acompañar a las 23 y atravesar la pantalla con buena energía, porque la gente lo necesita", adelantó en diálogo con Implacables.

A pesar de las dificultades que trajo la pandemia, Moria no paró de trabajar: tras ser jurado en el Cantando 2020, certamen producido por Laflia, fue una de las primeras en subirse a las tablas cuando los protocolos lo permitieron. Junto a Thelma Viral, Nora Cárpena, Sandra Mihanovich y María Leal tuvo una exitosa temporada de Brujas, una obra de culto que se mantiene vigente hace tres décadas, y además, en abril de 2022, de la mano de José María Muscari, se pondrá en la piel de Julio César en una versión moderna del clásico de Williams Shakespeare en el teatro San Martín.

El buen momento personal de Moria Casán: enamorada y con proyectos

A nivel personal, la buena racha continúa. A medio año de hacer público su romance con Fernando "Pato" Galmarini, el noviazgo avanza a paso firme y el último fin de semana fueron vistos en un palco en la Bombonera. Y como Boca Juniors venció a Central Córdoba por una goleada histórica (8-1), la mamá de Sofía Gala se autodenominó la cábala para el club que dirige Sebastián Battaglia. "47 años que Boca no metía esa cantidad de goles en un partido oficial entra en el libro de la historia y el último fué el domingo 8 de septiembre de 1974 cuando Boca metió 9 goles a Puerto Comercial de Ingeniero White", celebró en sus redes.

Hasta hace poco, "La One" estaba en pareja con el artista plástico Humberto Poidomani, con quien se casó en secreto en diciembre de 2019 en Florencia, Italia. Pero a partir de ese momento, vivieron una relación a distancia. "La cuestión es esta: me casé, me separé y estoy divina porque nos 'orgasmeamos' intelectualmente", explicó la ex jurado de Cantando 2020 cuando fue invitada a PH, Podemos hablar. Además, calificó a la relación con el artista como un "vínculo intelectual". Pero al parecer, la distancia y la imposibilidad de verse personalmente por la pandemia provocaron la ruptura.