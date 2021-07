Morena Beltrán y el ídolo que intentó seducirla por Instagram: "Muy incómodo"

La periodista deportiva sorprendió al revelar un dato desconocido hasta el momento. Morena Beltrán, sin filtros con Andy Kusnetzoff en PH: Podemos Hablar.

En la noche del sábado 24 de julio, en PH: Podemos Hablar estuvo como invitada Morena Beltrán. La famosa periodista deportiva, quien es una de las figuras de ESPN y se destaca en el programa F90 conducido por Sebastián "El Pollo" Vignolo, reveló información hasta el momento desconocida sobre su vida privada. "Me cuesta disociar lo profesional de mi vida personal. Se volvió algo muy mío. Muchas veces está eso de decir 'che esta piba sabe un montón'", comenzó diciendo la protagonista.

"Yo llegué siendo una amante de lo táctico, pero no llegué siendo una especialista. La obsesión pasa por eso. Es muy difícil analizar partidos de fútbol sin involucrarse sin sentir lo que sienten los jugadores o jugadoras de fútbol", agregó Morena Beltrán, quien reconoció que está iniciando una relación sentimental con una persona cuyo nombre no fue revelado.

Sobre su vínculo sentimental, Morena Beltrán reconoció: "Hablamos de fútbol, no podría estar con alguien que no le interese el fútbol. Quedaría fuera de mi vida, inevitablemente. No es periodista deportivo pero le gusta muchísimo el fútbol. Tenemos muy buena convivencia, lo que pasa es que yo mi vida personal ronda mucho en lo profesional. Es como que, me siento hasta rara diciéndolo. Lo tengo muy naturalizado, muy incorporado. Él sabe mucho también, yo me pierdo y él me avisa de momentos del partido".

Yendo al mundo de las redes sociales y su trato con futbolistas, Morena Beltrán reveló que varios jugadores le han escrito por Instagram y particularmente uno de ellos es su ídolo futbolístico. "Sí, obvio, me escriben jugadores por Instagram, pasa. Que cagada. Pasa en cualquier ámbito. Y la realidad es que es muy incómodo tener que laburar así", sostuvo la periodista deportiva.

El Turco Mohamed y la anécdota con un narco que sorprendió a Andy Kusnetzoff

Antonio "El Turco" Mohamed ha transitado por diferentes experiencias sumamente increíbles. El ex delantero de Huracán, Boca, Independiente, la Selección Argentina, y otros equipos del fútbol mexicano, dijo presente en PH Podemos Hablar y sorprendió a Andy Kusnetzoff al hablar acerca de sus experiencias en el país azteca. De acuerdo a lo que reveló, sostuvo que jugó un partido nada menos que contra un famoso narcotraficante.

Ante la atenta mirada de Morena Beltrán, Gabriel Corrado, Aníbal Pachano y Malena Narvay, quienes también estuvieron como invitados en el programa, Mohamed fue consultado por Andy: "¿En México no jugaste un partido con grupos narcos? Había varios...". Con una pícara sonrisa, el exjugador que vistió las camisetas de Toros Neza, América y Rayados de Monterrey, entre otros, asintió y se decidió a contar detalles de la situación que afrontó.

"Nos llevaron a jugar a una finca en las montañas. Había piedras altas. Lo abrís y es un búnker con canchas de fútbol, casa, chalet, todo... nos llevaron a jugar al fútbol", indicó "El Turco". Aun así, aclaró que le ofrecieron una jugosa suma de dinero para jugar el partido contra los narcotraficantes: "Cuando nos dijeron 'hay tanto para ir a jugar', dijimos 'bueno, es sábado a la mañana, vamos'".