More Rial podría llegar a El Hotel de los Famosos

La influencer reveló algunas pistas de lo que podría ser su aterrizaje al prime time nocturno de El Trece.

More Rial podría llegar a El Trece.

More Rial es una de las mediáticas con más influencia en las redes sociales dentro la escena del espectáculo nacional. Día a día, la joven interactúa con sus fanáticos y opina sobre los temas del momento, motivo por el que su nombre siempre se encuentra involucrado al mundo de la farándula. Precisamente, gracias al gran protagonismo que tiene en el espectáculo, Rial podría llegar a la pantalla de El Trece.

Con tan solo dos semanas en pantalla, El Hotel de los Famosos sufrió cuatro bajas: dos por el curso natural de la competencia (Militta Bora y Kate Rodríguez) y otras dos debido a situaciones de fuerza mayor (Leo García y Silvina Luna). Frente a la gran incertidumbre que existe sobre la continuidad de los participantes dentro del show, siempre cabe la posibilidad de darle la bienvenida a un nuevo integrante. En este marco, More Rial comentó la posibilidad de ingresar al programa nocturno del canal de Adrián Suar.

A través de sus redes sociales, More Rial replicó un mensaje de su abogado, Alejandro Cipolla, y comentó que le encantaría formar parte del reality show conducido por Pampita y "El Chino" Leunis. "¿More va a estar en el Hotel de los Famosos?", fue la consulta que le hicieron al letrado a través de las redes sociales y él no negó esta posibilidad: "¡Qué buena pregunta! Pero Morena Rial debería contestar si entraría".

Atenta a la reacción de sus seguidores ante esta consulta a Cipolla, rápidamente More Rial compartió la historia y sumó su punto de vista sobre el tema. "¡Mmmm puede ser! Espero que tengan mi cel o el tuyo", reveló la hija de Jorge Rial y mamá de Francesco. De esta manera, la influencer dejó abierta la puerta a la posibilidad de llegar al show que lidera el prime time nocturno en El Trece.

Apuesta al amor: el presente de More Rial

Luego de la mediática separación que vivió con Facundo, el papá de su hijo, More Rial no volvió a presentar parejas públicamente por algunos años. Sin embargo, el amor la encontró nuevamente a la artista y no dudó contar la feliz noticia en sus redes sociales. Luego de unos meses de haber oficializado su noviazgo, Rial le dedicó un tierno posteo a su nuevo novio, Maximiliano Bertorello.

"Gracias por tu amor hacia Fran, amores míos... ¡Los amo!", escribió Rial en sus redes sociales junto a un historia en donde aparecían los tres juntos. Aunque More no reveló muchos detalles, se conoció que el joven es oriundo de Córdoba, provincia en la que la influencer reside desde hace más de un año.