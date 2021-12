Mónica Gutiérrez rompió el silencio por los acosos de Antonio Laje: "Me dio congoja verlos”

Mónica Gutierrez habló de las denuncias de acoso laboral contra Antonio Laje en América TV y no se guardó nada.

Las denuncias por los acosos y abusos laborales de Antonio Laje con sus compañeras de América TV todavía generan repercusión. Ahora, quien habló fue la conductora Mónica Gutiérrez, quien compartió la pantalla del mismo canal durante muchos años. La periodista no se guardó nada y habló de todo lo que pasó.

Gutiérrez fue durante un largo tiempo la conductora del noticiero central de América TV hasta que decidió dar el salto a El Trece, donde no logró afirmarse y estuvo pocos meses al aire. En una entrevista con Moskita Muerta para Por si las Moscas, que se emite por La Once Diez Radio de la Ciudad, la presentadora dejó en claro su posición frente al escándalo.

"Quien debe tener una respuesta respecto de la situación de Laje es el canal, no los conductores. Los conductores reflejamos el medio en el que estamos. Y los que definen si el conductor al aire refleja lo que es el medio es el directorio del canal. Porque un conductor es la imagen del medio", apuntó Gutiérrez sin guardarse nada.

La periodista también se refirió a la imagen de los trabajadores de la redacción de América y A24, quienes posaron con carteles que indicaban "no es exigencia, es maltrato", en repudio al accionar de Laje y la falta de medidas por parte del canal. "La foto me produjo una profunda pena porque muchos fueron mi equipo durante mucho tiempo. Y me dio congoja verlos”, remarcó.

Según reveló Mónica Gutiérrez, ella misma se encargó de hablar con quienes se expresaron contra Laje para sacar sus propias conclusiones sobre el caso. Al respecto, señaló: “Los llamé para saber si era una fake y me dijeron que era verdad, que están todos mal. Todas las chicas angustiadas".

No obstante, también se mostró sorprendida por las denuncias contra Antonio Laje. "Yo me fui de ahí con mucho amor por mis compañeros. Y no puedo entender como puede ser que a esta altura de este nuevo milenio, con tantos nuevos valores en el 2021, pasen estas cosas y haya gente que persista en actitudes de maltrato", cuestionó.

Al tiempo que resaltó que "el que maltrata lejos de mejorar la eficiencia, emprende mecanismos que frustran y apuntan a lesionar la autoestima...". "Un conductor jamás debería hacer algo así, porque si hay algo que sabe un conductor es que estás en carne viva, se ve todo", enfatizó.

Mónica Gutiérrez sobre la salida de Liliana Parodi

El pasado viernes se conoció que Liliana Parodi, histórica gerenta de contenidos de América TV, abandonaría la empresa después de muchos años y en medio de una oleada de renuncias de figuras en el canal. Todo se dio en la misma tarde de la foto contra Laje. Si bien la productora afirmó que tenía que ver con una decisión personal, muchos aseguran que existe una relación entre los conflictos y su alejamiento.

Mónica Gutiérrez se mostró desconcertada por la renuncia y apuntó: "Me llamó la atención pero de todas maneras, todo empieza, todo termina. Todos tenemos fecha de vencimiento y en un medio tan exitoso es una lógica, sabiendo que este no fue un buen año. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Pero creo que está claro”.

Además recordó cómo fue su salida del canal. "Me hubiera gustado poderme despedir de pantalla cerrando el programa a fin de año. Recibir un poco de reconocimiento de mi gesto de irme sin que me echen... Pero cuando me fui, me fui con una consigna: de una fiesta hay que irse cuando empieza el carnaval carioca”, concluyó.