Momi Giardina expuso el calvario que vivió con Martín Bossi: "Tomé antidepresivos"

Momi Giardina, exbailarina de ShowMatch, reveló detalles sobre su tormentosa relación con Martín Bossi.

Romina "Momi" Giardina se abrió sobre su relación con Martín Bossi, con quien mantuvo un romance que duró cuatro años. A pesar de que al día de hoy la actriz asegura que tiene un buen vínculo con su ex, reconoció que su ruptura la afectó tanto que tuvo que tomar antidepresivos.

Romina estuvo como invitada en el programa Dame Aire (Radiovisión) y habló con Dalia Gutmann y Valeria Sampedro sobre su presente profesional, su trayectoria en la industria y sus relaciones personales. Al hablar sobre Bossi, reveló detalles desconocidos sobre su vínculo y admitió lo mal que la pasó cuando terminaron.

“No me lo imagino a Martín en pareja, no sé por qué. ¿Qué onda?", indagó Gutmann. "Una mierda. Estuvimos casi cuatro años, fue un amor muy intenso. Era en la época de Showmatch. Fue la única persona por la que tomé antidepresivos y todo cuando me separé", confesó la bailarina. "¿Estabas muy enamorada?", le preguntó la conductora. "Mal, pero ustedes no entienden", contestó Giardina.

Ante la pregunta de por qué llegó a tomar antidepresivos y si el actor en algún momento la había lastimado, Romina contestó entre risas: "No, fue así. Hoy lo adoro, pero yo estaba muy enamorada. Yo estaba haciendo teatro con Gasalla en el Maipo, yo era su bailarina. Y estaba en el camarín leyendo una revista y leo: 'La nueva pareja: Martín Bosso y Fernanda Iglesias'. O sea, era mi pareja, mi novio".

Fue así como la influencer se enteró que Bosso le había sido infiel con Fernanda. "No lo puedo creer. ¡Es un tarado! No se hace eso", comentó Sempedro. "Sí, me dejaron por Fernanda Iglesias. Un beso a Fernanda. No quiero estar en los portales ahora con la cara de Fernanda Iglesias, Bossi, yo", cerró la actriz.

La reacción de Momi Giardina cuando se enteró que Martín Bossi le había sido infiel

En esa misma entrevista, la humorista y tiktoker detalló que cuando se enteró lo llamó por teléfono muy enojada. "Martín era mi pareja, mi novio, y en las fotos estaba en la plaza con esa mina. Lo llamé re caliente diciéndole mil cosas. Pasa que Martín era recontra pirata en aquel entonces y bueno, me pasó", cerró. Sin embargo, asegura que al día de hoy mantienen un vínculo cordial y que incluso lo fue a ver al teatro cuando actuó recientemente.