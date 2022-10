Moldavsky rompió el silencio y habló del fracaso de "¿Quién es la máscara?"

El comediante Roberto Moldavsky habló sobre los bajísimos números de ¿Quién es la máscara? y su fallido paso por la televisión.

Se terminó ¿Quién es la máscara? y los números de rating no cumplieron la altísima expectativa de Telefe, llevando al disgusto a empresarios y televidentes. Y quien decidió romper el silencio para hablar sobre el fallido big show musical fue Roberto Moldavsky, uno de los cuatro investigadores del certamen, con un atronador dictamen: "Tengo que decirlo".

"Nos llevamos muy bien, hubo muy buen ambiente y se laburó bárbaro. Obviamente no me hago el b..., esperábamos que mida más y que tenga más éxito. No te voy a decir que fue un fracaso. Midió lo que midió, para mí me fue una experiencia bárbara y conocí gente divina. Yo lo hubiera puesto en otro horario, sé que esto me va a traer algún quilombito, pero es un programa más familiar", señaló Moldavsky en un móvil con Intrusos (América TV) sobre el programa conducido por Natalia Oreiro.

Haciendo hincapié en que el horario no favoreció a la propuesta, Moldavsky indicó: "En otro horario y semanal hubiera sido un golazo fuerte. Los hijos de mi pareja, que son chiquitos, vieron por primera vez el programa porque siempre están durmiendo y se enganchaban. Era un programa para ver en familia. Se que la gente de Telefe me está pegando en este momento, pero tengo que decirlo porque es lo que pienso".

Cuando el periodista le consultó si el programa no hubiese tenido más enganche con las chicanas entre investigadores, Moldavsky se mostró categórico y respondió: "¿Sabés lo que me dijo Yankelevich una vez? 'Vos podés tener un enfermo y tratar de ponerle un medicamento, ahora cuando ya le están haciendo la autopsia del muerto es más fácil saber todo lo que había que hacer'. Yo no quería ese programa y se lo dije a Telefe que no iba a chicanear, fui a divertirme y por eso digo que a las 9 de la noche hubiera estado mejor".

Fernando Dente fue el ganador de ¿Quién es la máscara?

El actor Fernando Dente fue el ganador de ¿Quién es la máscara?, que terminó con una gala cuyo rating fue de 9.9 puntos. La temporada, que finalizó ayer, tuvo como ganador al actor, cantante y bailarín como "Unicornio", y la actriz Mercedes Funes obtuvo el segundo lugar como "Leopardo". En el tercer puesto quedó el Damián de Santo, como el perro "Therry".