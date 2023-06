Misterio absoluto: el payador de Los 8 Escalones pidió ir al baño y no volvió más

Claudio, el payador que se volvió viral por dedicarle un recitado a Pampita, le pidió permiso a Guido Kaczka para retirarse del estudio por "dos minutos" pero nunca más regresó. Qué le pasó al participante de Los 8 Escalones en El Trece.

En Los 8 Escalones ocurrió una situación muy particular con un participante oriundo de la localidad de General Madariaga. Claudio, un hombre que es payador desde hace muchos años, se volvió viral por su recitado a Pampita pero hubo otro momento que descolocó a Guido Kaczka y a los televidentes: abandonó repentinamente el programa y nunca más volvió.

El exitoso programa de preguntas y respuestas de Guido Kaczka tiene un sinfín de secuencias que despiertan la reacción de los televidentes. Lo que sucedió en la emisión nocturna el lunes 12 de junio no fue la excepción: si bien el payador se hizo conocido por dedicarle unas palabras a Pampita, sucedió otro hecho más desconcertante.

Claudio fue uno de los primeros en perder el juego ubicándose en los últimos escalones. En un momento, se acercó a una de las asistentes en pleno vivo por El Trece, situación que fue observada por Guido Kaczka. "Algo necesitás ¿Claudio? ¿Necesitás salir?", le preguntó el conductor.

"Al baño, dos minutos. Disculpá", le contestó el payador madariaguense. Sin embargo, el hombre nunca regresó al estudio y los seguidores de Los 8 Escalones se dieron cuenta inmediatamente. "¿Vieron que pidió permiso para ir al baño? No lo vi más en todo el programa ¿Habrá pasado algo?", preguntó una persona en un comentario expresado en la cuenta oficial de Instagram de El Trece.

"Sabés que yo también me di cuenta y pensé que por ahí le dio vergüenza que perdió y se fue porque no quedó bien", pensó una mujer. "Para mí sufrió un malestar estomacal. Por eso no volvió", indicó otra televidente en medio de las especulaciones por lo que pasó con el payador. Guido Kaczka no realizó ningún comentario al respecto de esta situación, por lo que se desconoce qué fue lo que ocurrió.

Estuvo al borde de la muerte, ganó 3 millones en Los 8 Escalones y emocionó a Guido Kaczka

Un participante de Los 8 Escalones del Millón (El Trece) emocionó a Guido Kaczka y al público al ganar los 3 millones de pesos y contar su dura historia. El hombre, llamado David, estuvo a punto de perder su vida, pero un trasplante de riñón lo salvó. Luego de consagrarse como ganador, se dio un emotivo abrazo con su hija, quien lo había acompañado al programa, y lloraron de felicidad durante varios minutos.

Muy a menudo, Kaczka recibe en su programa a diferentes participantes con impactantes historias de vida: algunos de ellos necesitan el premio para poder costear un gasto importante, mientras otros cuentan sus experiencias transitando enfermedades. Este último fue el caso de David, quien reveló que la vida le dio una segunda oportunidad, gracias a un trasplante de riñón que recibió.

"Está David, que trabaja en el Mercado Central y distribuye las frutas y verduras. Tiene tres hijos, vive en Almagro, animales en tránsito en su casa, los cuida, los desparasita, los alimenta. Dice que muchos están desnutridos o lastimados, y después los da en adopción”, lo presentó Kaczka.

Al final del programa, el hombre ganó el premio y el conductor agregó que, en 2017, había pasado por un trasplante. “Un trasplante renal. Por ahora estoy bien”, explicó el hombre. “Se anotó porque amigos y familiares le insistían. Le quiso demostrar a los hijos que papá sabe, y papá sabe. ¡3 millones de pesos!”, cerró el conductor del ciclo, mientras el hombre festejaba emocionado junto a su hija.