Mirtha Legrand y el desplante a Juana Viale por los Martín Fierro: "Estás nominada y tu abuela no"

Mirtha Legrand le hizo un picante reclamo a Juana Viale porque su nieta está nominada a los Martín Fierro y ella no. Qué le dijo cuando la llamó.

Mirtha Legrand le hizo un picante reclamo a Juana Viale como consecuencia de la publicación de las ternas para la entrega de los premios Martín Fierro de la televisión argentina. La histórica conductora de Almorzando con Mirtha Legrand y de La Noche de Mirtha por El Trece no pudo estar al mando de ambos programas durante 2020 y 2021 por la pandemia de coronavirus, por lo que la reemplazó su nieta.

Por lo tanto, la que puede llegar a recibir el trofeo es la actriz de 40 años, en una ceremonia que se llevará a cabo el martes 15 de mayo de 2022 en el lujoso Hotel Hilton de Puerto Madero, en la Ciudad de Buenos Aires. Será la 50° entrega de las históricas estatuillas para las personalidades y los programas más destacados de la pantalla chica nacional.

El reclamo de Mirtha Legrand a Juana Viale por los Martín Fierro

Una de las megafiguras de El Trece tuvo que ausentarse durante dos temporadas del canal por ser una paciente de riesgo por el COVID, por lo que "Juanita" la sustituyó como líder de ambos ciclos en ese lapso. Entonces, las autoridades de APTRA (Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas) la ternaron por "la mejor labor de conducción femenina". En tanto, Almorzando con Mirtha Legrand quedó como candidato a llevarse el premio por "el mejor programa de interés general".

La advertencia de Mirtha Legrand a Juana Viale tras la nominación para los Martín Fierro.

Apenas se enteró de ambas nominaciones, la diva de 95 años comentó: “Cuando lo vi se me llenaron los ojos de lágrimas, me emocionó tanto cuando escuché que una de las nominadas era Juana…". Además, reveló qué hizo en el mismo instante en el que le llegó esta grata novedad. "Enseguida tomé el teléfono, ella estaba en Córdoba filmando, y le mandé un WhatsApp diciéndole: ´¡Juanita, estás nominada y tu abuela no está!´", expresó. Y hasta confirmó que asistirá a la gala de los Martín Fierro.

Mirtha Legrand habló sobre su futuro en la televisión: "Los sábados a la noche"

Consultada al respecto de su probable retorno a El Trece, la presentadora admitió que deberá resignar algunas horas al aire y confirmó: “Yo soy grande, chicos, soy una persona mayor... Si el físico me diera, me gustaría hacer los dos (programas), si es que ´Juanita´ no hace los almuerzos... Pero voy a hacer los sábados a la noche”.

En la entrevista con LAM (América TV), "La Chiqui" insistió con relación a su regreso a la tele: “Ya vamos a estar, yo voy a estar, en lo que a mí respecta te puedo decir que voy a estar. No sé a qué pantalla, no diré más nada”. Además, ante los rumores de las diferencias con Adrián Suar, remarcó que “no es verdad" y pidió que "no crean en todo lo que dicen" porque "es todo mentira”.