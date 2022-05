Mirtha Legrand tomó una decisión que sacude a El Trece: "No aceptó la propuesta"

Laura Ubfal dio a conocer un revelador dato en alusión a la relación entre la familia Legrand y El Trece. Nacho Viale no aceptaría la oferta del canal del Grupo Clarín.

Mirtha Legrand querría volver a El Trece pero su nieto no negociaría.

Un dato contundente en relación a la posible salida de Mirtha Legrand sacude a El Trece. La periodista Laura Ubfal aseguró que queda solo un mes para que Nacho Viale y los directivos del canal del grupo clarín llevan a cabo las negociaciones necesarias para que la diva permanezca en la emisora.

"Mirtha Legrand no se cansa de decirle, a quien quiera escucharla, que ella está dispuesta a volver ya", enunció la conductora, en alusión a la decisión tomada de la actriz de 95 años. Y aclaró: "Se sabe que quien negocia no es Mirtha, sino su nieto, Nacho Viale, para Story Lab, quien no habría aceptado la última propuesta económica del canal", en referencia a la oferta de El Trece para los programas de los sábados a la noche y domingos al mediodía, conducidos por Mirtha y Juana Viale, respectivamente.

Ubfal aclaró que Viale podrá elegir el futuro de su hermana y abuela en otra emisora a partir del 1 de junio: "El contrato entre Story Lab y Eltrece venció el pasado 31 de diciembre, con lo cual el 1 de junio venidero se terminaría todo compromiso entre ambos, finalizado lo que se conoce como el periodo de 'primera opción'".

El revelador descargo de Luis Ventura sobre el conflicto entre el ciclo de Mirtha y El Trece

"Mirtha quiere volver a las comidas de los sábados por la noche. Ella lo expresa, los jerarcas del Trece lo aseguran pero cuando se sientan a negociar la contraoferta es que Mirtha haga una comida por mes", contó Luis Ventura en una nota publicada en Primicias Ya. Y añadió: "Es evidente que la interna familiar no le sueltan la mano plenamente a Mirtha para cumpla sus deseos de un programa semanal y eligen a Juanita para cubra esos espacios".

Ventura no solo habló de las internas entre el canal y la familia Legrand, sino que también se refirió a los conflictos intrafamiliares en relación a lo laboral: "Al ser familia, nadie quiere salir a plantear el tema pero las voluntades son que Mirtha quiere volver a cualquier precio y quienes manejan su carrera prefieren que sea el programa sea dosificado". Para finalizar su descargo, el conductor de Secretos Verdaderos lanzó fuertes preguntas que aseguró nadie se atreve a responder aún: "¿Lo hacen para preservar la salud de Mirtha? ¿Lo hacen para apuntalar la proyección de Juanita como conductora?".