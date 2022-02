Mirtha Legrand sorprendió con su novio cordobés: "Me gusta todo"

La diva dejó mudos a todos. Mirtha Legrand habló de Albar Díaz, quien fue su pareja en el año 1945 y con quien estuvo a punto de casarse.

Mirtha Legrand celebró sus 95 años en compañía de amigos, familiares y otros tantos seres queridos que compartieron una cálida jornada junto a la diva. Y en diálogo con los diferentes medios que cubrieron el evento, la protagonista decidió sorprender al hablar de su vínculo con un hombre cordobés.

En diálogo con El Doce, Mirtha Legrand recordó a Julio Albar Díaz, hombre de "La Docta" que cautivó su corazón antes de la historia de amor que mantuvo con Daniel Tinayre. "Hace muchísimos años que no voy. Adoro Córdoba, he ido muchísimo, me gustaba mucho… tenía un novio cordobés, así que lo iba a visitar. Me gusta todo: su tonada, su idiosincracia, la ciudad y todo el interior, que es bellísimo”, reconoció "La Chiqui".

“Cuando a veces estoy muy exigida, con mucho trabajo, o no estoy bien, pienso: ‘¿En dónde me gustaría estar?’. Y pienso que me gustaría estar en una hostería en Córdoba, tranquila, mirando a las sierras, tomando un rico té… ¡Cuánto adoro Córdoba. Tengo que volver, no es posible que hace tantos años no vaya a Córdoba!”, expresó Mirtha Legrand, quien tiene una clara afinidad por la provincia cordobesa y anhela regresar allí para disfrutar de sus paisajes.

Qué decían los medios sobre el romance de Mirtha Legrand con un cordobés

En la época de 1945, Cine Argentino se hizo eco del romance de Mirtha Legrand con Albar Díaz. El mismo fue antes de que la protagonista conozca a Daniel Tinayre, con quien luego formó la famosa familia de actrices y productores de la televisión argentina.

“El señor Albar Díaz, estudiante universitario, escritor, hombre de inquietudes, ha llegado al corazón de Mirtha Legrand y ella ha llegado al corazón de él, en la fantasía de sus bellas juventudes. Y serán felices porque son capaces de entender las verdaderas efusiones del cariño”, manifestaron los medios, quienes no sabían que tiempo después "La Chiqui" terminaría cambiando el rumbo de su historia sentimental para casarse con quien fuera el productor de sus almuerzos televisivos.