Mirtha Legrand se hartó y contó la verdad sobre su pelea con Moritán: "Está".

Mirtha Legrand se hartó y contó la verdad de su enfrentamiento con Roberto García Moritán. La famosa conductora estuvo en boca de todos en los últimos días luego de que se televisara su fuerte pelea con el exmarido de Pampita durante la visita de él a su programa, La Noche de Mirtha (El Trece). Luego de unos días, la diva decidió contar la verdad de lo que pasó.

"No puedo contarte nada, véanlo mañana. Estuvo buena, estuvo buena. Fue tensa, tensa", empezó por decir Mirtha en un móvil de LAM previo al lanzamiento de este programa. Luego, le consultaron si le había creído todo lo que le dijo Moritán y Legrand fue contundente: "No, no. Algunas cosas sí, otras no. Pero bueno, está muy dolido él también. Me trató de operadora. Son riesgos que se corren cuando hacés televisión".

Más allá del enfrentamiento, Legrand aseguró que volvería a invitar a Moritán al programa, pero no conforme con estas declaraciones de la conductora, el movilero indagó todavía más: "Dicen que hubo una perlita cuando usted le dijo que había estado en una fiesta, hasta con travestis". Pero entonces, Mirta lo cortó en seco: "¿Y vos cómo sabés todo? ¿Quién te contó todo? Bueno, ya salió todo. Me voy a descansar, querido. Adiós, adiós".

Mirtha Legrand entrevistó a García Moritán y terminaron peleados: qué fue lo que pasó

Este jueves, durante la grabación de Almorzando con Mirtha Legrand, Roberto García Moritán vivió un inesperado y áspero enfrentamiento con la conductora. Lo que parecía una charla tranquila entre el invitado y la famosa diva de los almuerzos, se transformó en un intercambio de acusaciones y preguntas incómodas, con un clima cada vez más tenso.

Según testigos presentes en el set, las preguntas sobre la vida personal de Moritán, especialmente sobre su relación con Carolina “Pampita” Ardohain, fueron el detonante del conflicto. Mirtha insistió con preguntas sobre su divorcio con la modelo y sobre su situación personal, lo que incomodó profundamente al exfuncionario.

Visiblemente afectado, Roberto acusó a la conductora de ser una “operadora política” y le expresó: "Parece que me trajeron para no dejarme hablar, tratarme mal y hacerme sentir incómodo. No pensé que me iban a tratar así", según fuentes cercanas al programa. El ambiente en el estudio se tornó tan tenso que Moritán estuvo a punto de levantarse e irse después de unos 30 minutos de grabación.

Ángel de Brito, quien estuvo presente en el programa, relató algunos de los momentos más duros. Mirtha no dejó de interrogar a Roberto sobre su separación con Pampita, e incluso le preguntó si su exmujer “no había encontrado audios y chats en su teléfono”. A estas indagaciones, Moritán pidió que bajaran el tono, pero la respuesta de la conductora fue tajante: “Bajá dos cambios”.

El clima se calentó aún más cuando Moritán, visiblemente molesto, le dijo a Mirtha: “No esperaba que operes así contra mí, Mirtha”, lo que hizo subir aún más la temperatura del intercambio. La conductora, sin inmutarse, respondió: “No sos tan importante, Moritán”. El choque verbal dejó a todos sorprendidos, y el programa rápidamente se volvió viral en las redes sociales.