Mirtha Legrand se hartó y apuntó contra sus invitados en El Trece: "No quieren"

La conductora se manifestó en contra de los invitados que no hablan sobre su vida privada. Mirtha Legrand acusó a los famosos de no abrirse en su programa y sí en otros.

Mirtha Legrand retó a sus invitados por no abrirse en su ciclo de El Trece.

Mirtha Legrand mostró su descontento con sus invitados a su programa con ua fuerte acusación que se vinculó con Andy Kusnetzoff. La madre de Marcela Tinayre se refirió a la falta de apertura de quienes asisten a sus mesazas y se mostró indignada porque cuando van a otros ciclos cuentan todo.

Todo se dio cuando la diva quiso indagar en los conflictos personales de Viky Xipolitakis, quien asistió al programa junto con Florencia de la V, Ana Rosenfeld, Aníbal Pachano y "El Paz" Martínez. "Perdón, no puedo hablar mucho. Prefiero preservar a Salvi y respetar la cautelar", soltó la vedette cuando fue consultada por Legrand sobre sus problemas con Javier Naselli, padre de su hijo Salvador.

"¿Vos sufriste mucho? La pasaste mal, ¿no?", indagó la conductora, a lo que la modelo le respondió con una frase general y evasiva. "En la vida, siempre con el amor de la familia y mi fuerza que es mi hijo siempre he salido adelante", enunció la exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina.

Mirtha no se dio por vencida y arremetió con una consulta a Xipolitakis sobre su futuro amorosa; le preguntó si tenía ganas de enamorarse, a lo que Viky respondió con que había otra medida cautelar que le impedía hablar de eso e hizo estallar a la diva. "Hay que venir a confesarse. Van a otros programas y cuentan todo, y acá no quieren. Hay que contar todo", soltó con tono contundente, según muchos señalaron en referencia al programa de Andy Kusnetzoff, donde los famosos confiesan los aspectos más íntimos de su vida.

Flor de la V apeló a su pícaro sentido del humor para devolver la armonía al clima del programa y lanzó: "Estoy embarazada", como la noticia bomba que Legrand buscaba para su ciclo.

El tierno pedido de Lizy Tagliani a Mirtha Legrand en vivo

"Estoy en una relación hermosa, creo que es lo más sano que me ha pasado en mucho tiempo. Sebastián es un hombre de verdad encantador, que me comprende, que me ayudó a pensar que yo también podía ser mamá, que es algo que yo tenía negado", comenzó Tagliani, quien estaba invitada a la mesa de Legrand.

Como remate, la capocómica anunció que se casará en marzo del 2023 y le pidió a Mirtha que fuera su madrina:

Lizy: Le decía a Sebastián: 'Ojalá que ese gran nexo entre Jorge y yo pudiera ser la madrina de mi casamiento'".

Mirtha: "¿Vos me lo estás ofreciendo ahora?".

L: "Sí pero es para que lo pienses".

M: "Me sorprende lindo. Yo encantada, encantada".

L: "Es re lindo porque de verdad fuiste muy importante".