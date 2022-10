Mirtha Legrand se escondió de la vergüenza por Aníbal Pachano: "Del culo"

La conductora vivió un incómodo momento con el productor teatral cuando quiso profundizar en sus próximos desafíos artísticos.

Mirtha Legrand vivió un divertido momento junto al director teatral Aníbal Pachano, quien no le quería revelar el nombre de su nuevo proyecto por un particular motivo. Cuando finalmente lo hizo, la conductora no pudo evitar taparse la cara por la vergüenza y pudor.

Pachano también habló de sus futuros proyectos: “Nos vamos a juntar para hacer un coaching para los actores y para gente del público: para hablar del arte y del oficio. Todos lo podemos hacer, no importa la edad”.

La conductora le preguntó si quería trabajar como actor y Pachano respondió: “En realidad voy a dirigir, tengo ganas de hacer este proyecto de arte y oficio. Y me están ofreciendo una obra (como actor) que me interesa por el título y por toda una connotación”.

La “Chiqui” le sugirió que se anime a hacerlo y Pachano agregó: “Tiene que ver con una historia personal”. En ese momento, Florencia de la V le preguntó si tenía que ver con el proyecto de Carlos Paz y el bailarín no quiso confirmar nada porque su hija, Sofia, lo iba a “matar”.

“Pero nadie quiere decir, hay que decirlo para que salga. Si lo decís, sale”, manifestó Mirtha Legrand indignada con tanto hermetismo sobre el nombre de la obra. Ante la protesta, Pachano contestó: “Bueno, la obra que me ofrecieron se llama ‘Monólogos del culo’, que no te va a gustar el título”.

Ni bien terminó de hablar, la conductora estalló de risa, agarró su abanico y se tapó la cara de la vergüenza. “La verdad que no me lo esperaba”, manifestó entre risas y comenzó a abanicarse la cara.

“Ella insistió y hasta que no se lo dijeron, no paró”, dijo Mirtha haciendo autorreferencia al divertido momento. “Y cuando se lo dijeron, recurrió al abanico”, concluyó para pasar luego a hablar con Vicky Xipolitakis.

Aníbal Pachano dio detalles de su última operación

“¿Usted cómo anda de salud, mi querido amigo?”, le consultó Mirtha Legrand a Pachano en el comienzo del programa. “Muy bien, con algunos achaques. Tuve una operación y me sacaron un tumor bastante grande del parietal izquierdo”.

Ante esa explicación, Pachano aclaró que no tuvo miedo: “Siempre voy de buen humor. Me agarra un poquito antes, con alguna cosa externa, pero voy tranquilo”. El director teatral manifestó que lo durmieron, se levantó operado y sin ningún dolor.

Al tercer día de la operación ya caminaba por los pasillos de la clínica. “Me sentía seguro y al otro día ya me bañé solo”. A finales de septiembre, Pachano sorprendió a sus seguidores luego de la operación que le pudo haber afectado la motricidad. A las 72 horas de la operación fue dado de alta y Sofía compartió un divertido video en las redes sociales.