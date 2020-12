"La Chiqui" volvió a sus "mesazas" para despedir el año.

Mirtha Legrand regresó a su "mesaza" de sábado por la noche para cerrar el 2020 junto a su hija Marcela Tinayre y su nieta - que fue su reemplazante durante todo este tiempo- Juana Viale. En una velada llena de recuerdos nostálgicos, "La Chiqui" se animó a confesar que se volvió adicta al Whatsapp en cuarentena: "Tengo los dedos mochos de tanto teclear".

Invitada a su ciclo, Mirtha contó cómo llevó este año atípico en el que perdió a su hermana Goldy y reveló que gracias a Whatsapp pudo sobrellevar la distancia física con su familia. "Me he hecho adicta a los WhatsApp. Es una pasión que tengo, tengo los dedos duros, mochos, de tanto teclear", afirmó, tentada.

"Sí, ya sé. Eso me consta", afirmó Juana, sumándose al tono bromista de su abuela. "Me gusta comunicarme con la gente a través del WhatsApp", detalló la diva de los almuerzos que, fiel a su costumbre de evitar quedar expuesta ante las cámaras, no probó un bocado de las delicias servidas.

Picante, Juana le preguntó: "¿Dejaste la llamada de teléfono un poco de lado?". Sobre esto, Mirtha replicó: "Sí, sí. El WhatsApp lo entiendo, pero hay otras cosas del teléfono que no las entiendo. A veces yo te mando y no me contestás". "Es que me los mandás a las dos de la mañana", contestó la actriz de "Edha", a modo de queja.

"Hay veces que me despierto dos o tres de la mañana y llamo", confesó la presentadora. Con ironía, su nieta le preguntó: "¿No dormiste nada anoche? ¿Estabas con nervios?". "Me costó, me costó", finalizó su abuela.

"Me hicieron daño", el drama de Mirtha Legrand al aire de su programa

Como es una persona de riesgo, la presentadora de televisión estuvo mucho tiempo encerrada en su hogar para evitar el contagio del COVID-19. Aun así, esta acción le trajo varios inconvenientes personales: "Fue difícil. Al principio era todo muy placentero por quedarse en casa y tener tiempo para ver televisión, leer y comer; después estuve insoportable. Le mando un beso a Elvira, mi asistente. Quería salir, pero por protocolo no debía. Yo estoy en zona de riesgo, acá me han hecho una burbuja y está todo esterilizado".

Mientras Juana Viale la escuchaba atentamente, Mirtha Legrand confesó que el encierro la afectó seriamente: "Estoy muy sensible, estos 220 días encerrada por la pandemia me hicieron daño. Pero gracias a Dios estoy bien y ansiosa por estar con el público".