Mirtha Legrand se calentó con un invitado en vivo: "Querido, por favor"

La conductora de televisión protagonizó un cruce con un periodista de Crónica en su mesaza. Mirtha Legrand habló sobre sus esperanzas en Argentina.

Mirtha Legrand y Esteban Trebucq tuvieron un picante cruce en pleno vivo de El Trece al debatir sobre la realidad económica de Argentina y las medidas económicas que cada uno tomaría. La conductora de La Noche de Mirtha se mostró firme en su postura y ubicó al periodista cuando lanzó fuertes declaraciones contra el país.

"Argentina vive en el descenso social. No hay más ascenso social, salvo que uno forme parte de la nueva oligarquía argentina, que es una suerte de la clase de dirigente", comentó el invitado en el ciclo de Legrand, quien acudió a la mesaza junto con Yanina Latorre, Lizy Tagliani, Carolina Losada y Jairo.

El tenso diálogo entre Trebucq y Mirtha Legrand

Trebucq: Pero no tenemos para exportar, Chiqui.

Mirtha: Pero este país tiene riqueza: Vaca Muerta, el litio, la energía eólica; hay que exportarlo y saber venderlo.

T: Singapur importa el agua y está entre las diez economías más grandes del mundo, pero exporta conocimiento. Argentina no tiene conocimiento.

M: Pero tiene cinco premios Nobel, querido, por favor. No hay país en el mundo que tenga esa cantidad.

T: ¿Hace cuánto? Los tuvimos sí, pero los tenemos que volver a recuperar.

El sensible pedido de Lizy Tagliani a Mirtha Legrand en pleno vivo

"Estoy en una relación hermosa, creo que es lo más sano que me ha pasado en mucho tiempo. Sebastián es un hombre de verdad encantador, que me comprende, que me ayudó a pensar que yo también podía ser mamá, que es algo que yo tenía negado", enunció Tagliani sobre su actual relación amorosa y reconoció que nunca en su vida se vio como madre porque tenía como prejuicio que expondría a su hijo por tener una mamá travesti.

Lizy anunció que se va a casar con Sebatián Nabot el próximo 23 de marzo y, tras un aplauso de toda la mesa a modo de felicitación, la capocómica le hizo una inesperada propuesta a la conductora del ciclo: "No te quiero poner en un compromiso, solo es para que lo pienses. Vos fuiste un nexo muy importante, como mucha gente, para que yo sea la Lizy que soy hoy. Yo empezaba como la peluquera de Jorge (Ibáñez) y después de los grandes desfiles, venían las fiestas y siempre nos reíamos, siempre estabas predispuesta y me llamabas para incluirme".

Lizy: Le decía a Sebastián: 'Ojalá que ese gran nexo entre Jorge y yo pudiera ser la madrina de mi casamiento'".

Mirtha: "¿Vos me lo estás ofreciendo ahora?".

L: "Sí pero es para que lo pienses".

M: "Me sorprende lindo. Yo encantada, encantada".

L: "Es re lindo porque de verdad fuiste muy importante".