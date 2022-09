Mirtha Legrand reveló cuál es el deseo más preciado que tiene antes de morir: "No sé que hacer"

Mirtha Legrand sorprendió a sus últimos invitados con una confesión sobre el deseo que espera poder cumplir antes que le llegue la hora de morir.

El segundo programa de Mirtha Legrand tuvo uno de los momentos más emotivos cuando -en un arrojo de sinceridad- la conductora reveló el deseo más preciado que le gustaría cumplir antes de morir. La confesión provocó el inmediato accionar de sus invitados, sorprendidos por la declaración.

"Yo soy una mujer grande y no sé cuántos años más de vida tendré, pero en los que tenga yo quiero que la Argentina salga a flote y no sé que hacer", afirmó Mirtha en medio de un debate con Patricia Bullrich, Luis Majul y Santi Maratea. Los elogios para la diva de El Trece no faltaron y Majul opinó: "Lo que estás haciendo esta bueno. Es mostrar". Categórica, "La Chiqui" cruzó al periodista macrista con "no sé si es suficiente".

La charla derivó a las herramientas posibles para construir un futuro mejor para la Argentina y, en ese sentido, Patricia Bullrich enumeró puntos que, según su visión, cualquier Gobierno debería seguir: "Tenemos que aprender a vivir siendo austeros, teniendo un Estado razonable, que entienda que hay prioridades, que lo importante es tener una economía sana, que haya más empresas privadas que empleados públicos".

Santi Maratea casi le escupe la comida a Mirtha Legrand en El Trece: "Lo juro"

En la edición del pasado sábado 24 de septiembre, Karina Jelinek, Luis Majul, Patricia Bullrich, Marcelo Polino y Santiago Maratea fueron invitados al ciclo de televisión La Noche de Mirtha (El Trece). Y luego de que comenzaran a comer, la conductora aprovechó para presentar una publicidad y proclamó: "Nos acompaña con sus exclusivos vinos la bodega Escorihuela Gascón, fundada 1884".

Inmediatamente después, Mirtha lanzó un chiste con referencia a las bromas que suelen hacer las redes sociales por su edad (tiene 95 años). "Juro que yo no estaba", expresó, de manera irónica. Santi Maratea, que se econtraba comiendo, lanzó una carcajada y casi escupe la comida en el plato. De hecho, tuvo que taparse la boca para evitar que el papelón quedara capturado por las cámaras.

En tanto, Jelinek y Bullrich valoraron el comentario de "La Chiqui". "Muy bueno", le indicaron, celebrando la ingeniosa salida humorística. Luis Majul comenzó a aplaudir y Maratea también se sumó a los elogios. Finalmente, la presentadora de El Trece continuó con la publicidad y los invitados siguieron degustando la comida por pasos, preparada por la chef Jimena Monteverde.