Mirtha Legrand no vuelve a la televisión y se lamenta El Trece: "No es el momento"

Por la pandemia de coronavirus, la diva Mirtha Legrand dejó la conducción de sus programas en manos de su nieta, Juana Viale, hasta su esperado retorno.

Desde que Mirtha Legrand recibió la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, el pasado 14 de abril, comenzaron las especulaciones sobre su regreso a la televisión. Y aunque parecía que estaba todo dado para retomar la conducción de La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, los programas seguirán a cargo de su nieta, Juana Viale.

"No es el momento para volver, hasta que no afloje esta pandemia", explicó la diva en diálogo con la periodista Pía Shaw. Y, preocupada por la situación sanitaria del país, pidió "que convoquen a los estudiantes de medicina para que trabajen en los centros de vacunación y que la gente pueda vacunarse todos los días". "Miles de personas muriendo en la Argentina y los gobiernos peleándose entre ellos", remató la animadora, en referencia a la grieta política.

Semanas atrás, invitada al programa de Diego Sehinkman, en TN, Juana hizo referencia al temor que siente su abuela desde que se desató la pandemia. “Mirtha tiene ganas de volver, pero tiene miedo, así que estamos viendo. Ella está vacunada con las dos dosis de Sputnik, pero bueno… Qué sé yo”, manifestó la actriz. Y agregó: “El año pasado, cuando fue la cuarentena más estricta, fue más difícil y yo no la vi por un montón de meses. Este año nos vemos con distancia, con barbijo, no deja que la besemos. Es difícil, los vínculos pandémicos son raros. Las salidas ahora son hacer tés en la casa de ella o en la de mi madre. Para una persona tan activa como ella, es difícil reducir tanto las salidas”.

Además, aprovechó para negar las versiones que aseguran que quiere quedarse con el lugar de la diva. “Para mí, lo mejor que le podría pasar a mi abuela en la vida sería volver a trabajar, pero el miedo y la no certeza de las cosas…”, señaló y reconoció que luego de un año trabajando como conductora, se siente más cómoda en ese rol.

También se había rumoreado que cansada de las críticas, Viale iba a dejar la conducción de los dos ciclos de El Trece y que su madre, Marcela Tinayre, iba a tomar su lugar. Sin embargo, la conductora de Las Rubias salió a desmentirlo. "Nada es verdad. Juana no renuncia. También me habían preguntado si me lo propusieron a mí y nadie me propuso nada", declaró la hija de Chiquita. En un principio barajó la posibilidad de que Juana se quedara indefinidamente con el ciclo de los sábados y que Mirtha mantuviera sus míticos almuerzos, pero eso no se definirá hasta que la diva se anime a retomar sus compromisos laborales.