Mirtha Legrand mandó al muere a Larreta tras anunciar su candidatura: "Me lo reprochó"

Mirtha Legrand contó que Horacio Rodríguez Larreta le hizo un inesperado planteo por una elección que hizo la diva hace un tiempo durante una entrevista.

Mirtha Legrand sorprendió a todos en Intrusos al revelar el inesperado reto que recibió por parte de Horacio Rodríguez Larreta, quien está invitado al festejo de su cumpleaños 96 este jueves 23 de febrero. "Me lo reprochó", contó "La Chiqui" sobre el cuestionamiento que le hizo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

A horas de presentar su candidatura a Presidente para las próximas elecciones en Argentina, Horacio Rodríguez Larreta recibió un inesperado palito por parte de Mirtha Legrand, con quien mantiene una buena relación. Inclusive, la diva contó este martes que hace unos días comió junto con el político y su pareja, invitados al festejo de su cumpleaños 96.

La diva dialogó con Intrusos sobre su regreso a la televisión este año que sin dudas será especial, debido a las elecciones presidenciales que se realizarán próximamente. Es que Mirtha suele recibir a políticos, principalmente macristas, en sus mesazas para jugar en cada interna y el 2023 no será la excepción.

Consultada si habrá mesas políticas este año, Legrand confirmó que recibirá nuevamente a los políticos más importantes de la actualidad. En el ciclo que conduce Flor de la V quisieron saber si solía hablar de política en privado con Rodríguez Larreta: "Hablamos un poco de política".

Entonces Maite Peñoñori le recordó que en una entrevista pasada, "La Chiqui" había tenido que elegir a un candidato y se había decantado por Patricia Bullrich, archirrival de Larreta en la interna macrista. "Me lo reprochó", contó con sinceridad Mirtha Legrand entre risas sobre el cuestionamiento que recibió por parte de Horacio Rodríguez Larreta.

La desgarradora confesión de Mirtha Legrand tras cumplir 96 años: "Al cielo"

"Desde anoche que estoy acordándome de toda mi vida, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud, mi casamiento, mis hijos, mis padres, mi carrera, mi debut, paso revista a todo. Y me doy cuenta que he sido una mujer muy feliz", expresó conmovida Mirtha Legrand en diálogo con Dominique Metzger en su programa de TN. Allí la diva de los almuerzos reveló las emociones encontradas al cumplir 96 años, pero se lamentó por una pérdida que no le hubiera gustado tener.

"Agradezco al cielo sentirme tan bien, tener mis amigos, mis seres queridos. Algunos se han ido, como mi hermana 'Goldi', con quien cumplíamos juntas, y no es común que uno cumpla con su hermana. Pero bueno, la invoco y le mando besos al cielo", dijo Mirtha. La conductora que tiene su programa en El Trece se prepara para tener un año vinculado a la televisión y está en plenas negociaciones con el canal gerenciado por Adrián Suar.

"La verdad que me siento muy feliz, me siento una mujer afortunada", indicó. En el cierre de la nota, la periodista Dominique Metzger le preguntó si le quedó algo pendiente por hacer, y sostuvo: "No, he cumplido todos mis deseos en la vida. Anoche invité a Raúl Lavié para que cante A mi manera, y esa soy yo, a mi manera".