Mirtha Legrand humilló a Jimena Monteverde al aire: "Queda horrible"

Mirtha Legrand dejó muy mal parada a Jimena Monteverde en plena transmisión de El Trece. El incómodo momento que se vivió en el programa.

Mirtha Legrand protagonizó una situación sumamente insólita en la pantalla de El Trece. Durante la edición del pasado sábado 22 de octubre, la conductora humilló a Jimena Monteverde en plena transmisión del programa y el momento causó revuelo en la TV argentina.

Todo comenzó al momento de que Jimena presentara el postre que los invitados e invitadas iban a comer. "Me encanta la creme brulée. ¿Sabés que me gusta?", le indicó "La Chiqui" a la chef, quien se mostró muy agradecida por los elogios recibidos.

"Sé que te gusta y me gusta agasajarte con los postres que te gustan", expresó la chef. Y luego, Monteverde agregó un dato desconocido para los televidentes: "Después te los mando por medio de Elvira para que los comas después también en casa".

Mirtha Legrand dejó en ridículo a Jimena Monteverde.

Inmediatamente después, Mirtha reaccionó: "No le digas al público que me mandás la comida porque queda horrible, ja". Y entre risas, la presentadora de El Trece añadió: "Algunos postrecitos me manda ella. Bueno, muchas gracias, pichona...".

El pedido de Lizy Tagliani que descolocó a Mirtha Legrand

Lizy Tagliani le hizo una insólita propuesta a Mirtha Legrand en pleno vivo de su programa, cuando se refirió a su casamiento con Sebastián Nebot. La comediante y conductora de televisión le pidió a la estrella de El Trece que fuera la madrina en la ceremonia de celebración de amor entre su pareja y ella.

"Estoy en una relación hermosa, creo que es lo más sano que me ha pasado en mucho tiempo. Sebastián es un hombre de verdad encantador, que me comprende, que me ayudó a pensar que yo también podía ser mamá, que es algo que yo tenía negado", comenzó su descargo Tagliani sobre su amor por su pareja. Y continuó: "Yo jamás quise ser mamá porque pensaba que iba a exponer al chico por ser una chica travesti".

