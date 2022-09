Mirtha Legrand fulminó a Adrián Suar a horas de su vuelta a El Trece: "Dio pena"

En la previa de su vuelta a la TV por la pantalla de El Trece, Mirtha Legrand hizo un duro descargo en el que fulminó a Adrián Suan y a las autoridades del canal. Qué fue lo que dijo la vida.

Mirtha Legrand mantuvo una breve charla con la prensa a tan sólo unas horas de su vuelta a la TV y protagonizó un picante momento. Creer o reventar, la experimentada conductora lanzó una fuerte crítica a Adrián Suar -gerente de programación- y al resto de los directivos de El Trece.

El pasado viernes 16 de septiembre, un grupo de periodistas se acercó al auto que trasladaba a Mirtha. En dicho marco, un movilero le consultó por la vuelta de Juana Viale a la TV para conducir los almuerzos de los domingos en El Trece. "Me dijo que está contenta, que está feliz...", aseguró, con una sonrisa.

En tanto, otro reportero le preguntó si le molestaba que las autoridades del canal cambiaran el nombre del programa de los domingos al mediodía. Es que, a partir de este fin de semana, Almorzando con Mirtha Legrand pasará a llamarse Almorzando con Juana Viale. Sobre esto, "La Chiqui" lanzó un duro palito contra Suar y el resto de los productores: "Me dio pena que sacaran Almorzando con Mirtha Legrand, eran 55 años".

Sin embargo, y a modo de aclaración, Mirtha señaló: "Pero estaba con un nombre que no le corresponde. Está bien. Es de la familia, che". "Nacho (NdeR: Ignacio Viale, productor general del programa y nieto de Mirtha) me lo preguntó y yo acepté", agregó la experimentada conductora de 95 años.

Mirtha Legrand no ocultó su disgusto por un cambio que hicieron en su programa.

Fecha, hora y quiénes son los invitados del programa de Mirtha Legrand en El Trece

Este sábado 17 de septiembre, desde las 21:30 horas, Mirtha Legrand vuelve a El Trece junto a su nieta Juana Viale, que la acompañará en la conducción. En tanto, Moria Casán, Pato Galmarini, Baby Etchecopar y "El Puma" Rodríguez estarán como invitados para compartir la cena.

Fecha, hora y quiénes son los invitados del programa de Juana Viale en El Trece

Este domingo 18 de septiembre, desde las 21:30 horas, Juana Viale conducirá el programa por la pantalla de El Trece. Los invitados para esta emisión son Pampita, Rolando Barbano, El Polaco y Guillermo Coppola.

Mirtha Legrand habló de la muerte antes de su vuelta a la pantalla de El Trece

En una entrevista que le concedió a Telenoche (El Trece), Mirtha Legrand abrió su corazón sobre sus miedos más profundos. "Me siento rara, porque estuve dos años y medio ausente. Así que estoy como si debutara, pero estoy feliz, muy contenta. Tenía ganas de volver", comenzó Mirtha. Y recordó el consejo que le dio su médico para evitar el deterioro neurológico de la vejez: "Además, yo conté que hace un tiempo llamé a un neurólogo famoso y le dije 'Doctor, yo quiero volver a ser la de antes. Haga cualquier cosa'. Y tomó un lápiz y escribió en su escritorio 'trabaje'", sumó "La Chiqui".

Acto seguido, el periodista la sorprendió con una pregunta al hueso: "¿Es la muerte algo en lo que pensás?". Lejos de negarlo, Mirtha respondió: "Sí, yo soy grande y sí, pienso que dejaré a mis seres queridos, pero trato de sacarlo de mi cabeza, trato de evitarlo. Yo adoro la vida".

Por último, le pidió a su público que la reciba con "mucho amor y mucho cariño" ya que está muy entusiasmada por volver. "Que me miren bien, con cariño y con amor. Yo busco el amor de la gente, yo lo doy también. Que me vean con buenos ojos, que es una ilusión volver. No es fácil, pero lo voy a hacer con toda mi alma, con todo mi corazón", prometió.

Cuando la periodista le preguntó si iba a cambiar algo de su manera tradicional de trabajar, Legrand respondió: "Yo voy a ser la misma, no voy a cambiar nada. Voy a hacer preguntas, algunas incisivas. A mí me gusta, no molestar al invitado, pero que cuente. Yo misma me digo 'esto está bien, Chiquita'".