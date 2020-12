La abuela criticó a la nieta: ¿Qué dijo Mirtha sobre el insulto de Juana Viale?

Ayer al mediodía, Juana Viale despidió el 2020 con su última "mesaza" como conductora y con la idea de que, en 2021, vuelva Mirtha Legrand a los programas "La noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand". Sin filtro, la actriz lanzó un insulto al aire, acaparando la atención de todos los medios y de su abuela, quien no mostró su aprobación. "Me hizo rememorar mi famoso ´¡Carajo, mierda!´ del cual siempre me arrepentí", sentenció "La Chiqui".

Mientras ingresaba al estudio de El Trece al ritmo de la cumbia "Par-Tusa", del macrista El Dipy, Juana festejó: "Ya está, terminamos. Váyanse todos a la pu... madre que los parió. Felicitaciones a todo el equipo que me hizo el aguante. Me sobrepaso cuando entro. Hubiese sido imposible hacerlo sin mi equipo". Criticada por varios periodistas, la nieta de la legendaria conductora fue trend topic en redes sociales.

"No voy a decir ni una sola palabra. Me dijo Juani que ese es el título de una canción. Yo también la había escuchado varias veces en radio", exclamó Mirtha Legrand, en diálogo con el sitio Primiciasya.com, sobre la inesperada actitud de Viale. Y, contundente, agregó: "Me hizo rememorar mi famoso ´¡Carajo, mierda!´ del cual siempre me arrepentí".

Más allá del "palito", la diva afirmó que todos replicaron esa falla pero no destacaron el excelente trabajo de su nieta: "Nadie elogió la evolución maravillosa que tuvo. Y que el sábado ganó la audiencia de todos los canales".

Por último, Mirtha deslizó sus ganas de que el programa quede en manos de su nieta, lo que podría significar su retiro de la pantalla chica. "Me gustaría que siga ella también el año que viene, pero no sé si ella querrá, a mi me encantaría", cerró, llevando suspenso.

Tras el último "La noche de Mirtha" del año, se supo que el humorista Diego Pérez -invitado al ciclo- había contraído COVID-19, razón que encendió la alarma en El Trece. En la mesa del sábado por la noche Pérez comió con el exfutbolista de Racing, Claudio "El Turco" García, y los humoristas Sergio Gonal y "Carna". El actor tenía planeado estrenar un espectáculo en Mar del Plata, que tuvo que suspenderse hasta su mejoría.