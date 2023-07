Mirtha Legrand contó lo que nadie vio de Jey Mammón en los Martín Fierro: "Llorando"

La diva de los almuerzos reveló un dato desconocido sobre Jey Mammón. Mirtha Legrand se refirió a cómo el humorista se habría ido de los Martín Fierro.

Mirtha Legrand dio a conocer un dato sorpresivo sobre cómo se habría ido Jey Mammón de la gala de los Martín Fierro 2023. La conductora de televisión estuvo en la premiación y recibió varios rumores respecto de la angustia del humorista por su supuesta mala experiencia en su encuentro con colegas.

La celebridad que tiene 26 galardones de los Martín Fierro en su haber dialogó con su hija Marcela Tinayre en Polémica en el Bar y allí lanzó la información que tenía sobre Jey Mammón. "No hizo bien en ir. No, no. La prueba está en que creo que se llevó un disgusto. ¿Es cierto que sus compañeros se fueron de la mesa? Se corrieron varios rumores", sostuvo la abuela de Juana Viale.

"Empieza una versión atrás de las mesas y cuando llega adelante, donde estábamos, se desvirtúa todo. Decían que lo habían dejado solo”, soltó la diva en alusión a la poca veracidad de la información que circuló sobre el tema. Acto seguido, Legrand le preguntó a su hija y al panel de Polémica si era cierto que Jey Mammón se había ido llorando, porque a ella le habían dicho eso, pero los miembros de América TV le aseguraron que no fue así. "Bueno, a mí me llegó la versión de que se fue llorando", sostuvo Mirtha. Y el periodista Luis Ventura sumó: "Yo doy fe que no fue así. Tampoco se fue bailando la jota, pero se fue como llegó".

Fuerte frase de Susana Giménez sobre el caso de Jey Mammón

La conductora de Telefe fue consultada a la salida de su entrevista con Olga, el medio de streaming de Migue Granados, por su opinión ante la cancelación de Jey Mammón. Susana se mostró contenta por que el música fuera a la ceremonia de los Martín Fierro y agregó: "Me parece fabuloso. Me parece estupendo, por favor, terminemos con esta tontería. Son cosas del pasado. Hay algo nuevo que la gente deberá respetar, pero lo del pasado... es para sacarle dinero".