Mirtha Legrand confesó una dura adicción antes de volver a El Trece: "A la madrugada"

Mirtha Legrand decidió compartir la fuerte adicción que padece desde hace un tiempo. El fuerte testimonio de la conductora a poco tiempo de volver a la pantalla de El Trece.

Mirtha Legrand hizo una particular confesión que generó revuelo en la farándula y espectáculo argentino. A poco tiempo de su vuelta a la TV para llevar adelante La Noche de Mirtha por El Trece, la conductora reveló que desde hace tiempo tiene una adicción.

En una entrevista que le concedió a Socios del Espectáculo, programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, la diva expresó su alegría por su vuelta a la TV: "Tengo mucha emoción -expresó la conductora- ¡Dos años y medio es mucho tiempo! Pero, finalmente, llegó el día…¡Estoy a punto de llorar de tanta emoción!".

"Yo me siento muy querida en mi país, todo el mundo me demuestra su cariño, lo que ha pasado en estos últimos meses…yo estoy impresionada. Me gustaría hacer un estudio de por qué se produjo esto…tal vez porque no me ven hace mucho tiempo", concluyó, acerca de lo que genera su vuelta a la TV.

En plena charla, Mirtha decidió contar que en estos últimos años comenzó a tener una adicción. "Yo mando WhatsApp a la madrugada, le escribo a Susana Giménez, ella también es nocturna, pero a veces se va a dormir antes que yo". Y advirtió: "¡Me he hecho adicta al celular!".

Mirtha Legrand confesó una adicción antes de su vuelta a la TV.

Al escuchar la nota, Pallares comentó: "La verdad es que sí emociona porque tiene 95 años y debutó a los catorce ¡Hace 80 años que es diva!". Y agregó: "No existe ni en Argentina ni el mundo alguien así. Una mujer que se preparó toda la vida". En tanto, Paula Varela recordó algunos obstáculos que debió transitar la presentadora y actriz: "Hubo una pandemia, un momento de encierro y de mucho miedo, más para la gente mayor…también perdió a su hermana. Por eso esta vuelta debe tener para ella otro significado".

Mirtha Legrand confirmó su vuelta a la TV: cuándo empieza su programa en El Trece

De acuerdo a lo que se conoció, Mirtha Legrand vuelve a El Trece el próximo sábado 3 de septiembre. Cabe recordar que Adrián Suar había adelantado que el regreso de la diva a la pantalla chica era "inminente", pero las negociaciones dentro del canal parecían no avanzar jamás, aparentemente por falta de presupuesto e internas entre miembros de la producción.

Más tarde, se filtraron audios de Juana hablando con su abuela sobre su vuelta a la televisión y a las pocas horas Mirtha confirmó la noticia en primera persona. “Siento mucha emoción. Esto lo esperé hace mucho, dos años y medio, mucho tiempo, y finalmente llegó el día. Estoy a punto de llorar, tengo mucha emoción”, anunció "La Chiqui" en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece). Y sumó: “Acá estamos. Cumplimos. Siento mucha emoción. Son años de mi vida acá. Soy muy exigente conmigo misma”. Según trascendió, compartirá el ciclo junto a Juanita.