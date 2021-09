Mirtha Legrand bloqueó a una importante periodista en WhatsApp: "No veo su foto"

Mirtha Legrand bloqueó a varios contactos de su Whatsapp, entre ellos, a una periodista de Intrusos.

Mirtha Legrand tiene bloqueada a una periodista de su WhatsApp: se trata de una de las figuras principales en Intrusos, programa de América TV. La periodista se enteró de esto en vivo, cuando una de sus compañeras, Evelyn Von Brocke, contó públicamente cómo se enteró de esto. Por ahora, no se sabe si fue Mirtha quien la bloqueó o si alguien cercano a ella tomó su celular y lo hizo. Además, no es la única persona a la que bloqueó.

Según relataron las periodistas, Legrand notó que algo extraño estaba pasando porque esta periodista no la contacataba hacía mucho tiempo y le consultó a una mujer de su entorno para saber qué podría haber ocurrido. “‘Che, que raro que Funalito no me escriba hace tanto tiempo, ¿qué estará pasando?’, le comenta a esta mujer”, comenzó Evelyn.

Paula Varela, conductora de televisión en Intrusos, programa de América TV.

“Y la mujer le dice: ‘prestame tu celular’, y descubre que, misteriosamente, alguien bloqueó a esa persona”, continuó la periodista. Ángel de Brito interrumpió el momento para decir de una vez por todas de quién estaban hablando: “Está bloqueada Paula Varela”. Al instante, Varela mostró su celular frente a las cámaras y le pidió una respuesta a Mirtha Legrand: “Señora Mirtha, ¿por qué no veo más su foto? Me bloqueó. No, señora. Desbloquéeme ya”.

Evelyn aclaró que Mirtha no solo tenía bloqueados a varios periodistas, sino también a algunos seres queridos. “No solamente a gente de la prensa, sino también amigos preocupados por su salud, por su bienestar, por su confort, por cómo está en la cuarentena. Los bloquearon”, agregó.

“Mirtha tiene un cuaderno anotado con puño y letra un cuaderno con los números de todas sus amistades y ante cualquier cosa, levanta el teléfono y llama”, destacó otro panelista. Hasta el momento, no se sabe con certeza si fue Mirtha quien bloqueó a varios de sus contactos o si otra persona lo hizo por ella.

El escándalo de Mirtha con Ricardo Fort

Estelita, la esposa del difunto empresario Ricardo Fort, acusó a Legrand de haber engañado a Fort por dinero y de haberse quedado con “varios miles de dólares” suyos. Aparentemente, Ricardo le regaló una joya muy cara a la conductora para poder ir a su programa, junto con una carta, y ella no le dio importancia.

A la esposa de Fort no le cayó nada bien este gesto y se quejó: "Hay mucha gente que dice que devolvió cosas de Fort. ¿La señora Mirtha devolvió la joya? ¡Tantos que devuelven!. La señora, que no necesitó de Fort en sus almuerzos, porque tenía sus programas armados y nunca recurrió a él, pese a que Ricardo le hubiese encantado”.