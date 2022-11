Mirtha Legrand apuró a una invitada de El Trece: "Nunca corrijas"

Mirtha Legrand le paró el carro a una invitada que estuvo en La Noche de Mirtha. La conductora de Televisión no pudo con su genio y puso rigor en su mesa.

Ludovica Squirru estuvo como invitada en el ciclo de Mirtha Legrand y la conductora le hizo un fuerte llamado de atención por un error. La astróloga le confesó a la diva cuán importante era para ella ser parte de su programa, después de haberlo sido en tantas ocasiones a través de las décadas, pero la madre de Marcela Tinayre no le dejó pasar un comentario a su invitada.

"La primera vez que vine fue en el '80, cuando me hice conocido con Tato Bores. Estaba emocionadísima, era como ir a la Luna de golpe, que te invite Mirtha. Y después sí, te visité muchas veces a través de la vida", comenzó su descargo la astróloga y recibió comentarios de amor por parte de la conductora.

Ludovica contó que su padre quería que ella fuera física nuclear. "Tu papá fue embajador", recordó Mirtha. "Fue cónsul, en la primera embajada argentina en China, con el doctor Arce. El embajador era él, pero mi padre fue el que lo embarcó", respondió Squirru, lo que provocó que Mirtha lanzara una de sus frases célebres. "Nunca corrijas a una conductora", soltó y causó una carcajada en los presentes.

El emotivo momento de Mirtha Legrand y Lizy Tagliani en vivo

La capocómica contó en la mesa de Mirtha que en marzo del año que viene se va a casar con su pareja, Sebastián Nabot, y le hizo una especial invitación a la conductora en pleno vivo televisivo. "Estoy en una relación hermosa, creo que es lo más sano que me ha pasado en mucho tiempo. Sebastián es un hombre de verdad encantador, que me comprende, que me ayudó a pensar que yo también podía ser mamá, que es algo que yo tenía negado", comentó Tagliani.

"No te quiero poner en un compromiso, solo es para que lo pienses. Vos fuiste un nexo muy importante, como mucha gente, para que yo sea la Lizy que soy hoy. Yo empezaba como la peluquera de Jorge (Ibáñez) y después de los grandes desfiles, venían las fiestas y siempre nos reíamos, siempre estabas predispuesta y me llamabas para incluirme", soltó la estrella de Telefe ante la mirada de sorpresa de Legrand.

Lizy: Le decía a Sebastián: 'Ojalá que ese gran nexo entre Jorge y yo pudiera ser la madrina de mi casamiento'".

Mirtha: "¿Vos me lo estás ofreciendo ahora?".

L: "Sí pero es para que lo pienses".

M: "Me sorprende lindo. Yo encantada, encantada".

L: "Es re lindo porque de verdad fuiste muy importante".