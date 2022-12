Miguel Ángel Russo habló de su desconocida relación con Serrat: "Yo lo tuve"

El director técnico de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, habló de la importancia que tuvo Joan Manuel Serrat en uno de los momentos más difíciles de su vida.

Miguel Ángel Russo dio una entrevista donde habló a corazón abierto sobre su salud tras el difícil cáncer de próstata que superó, y por el se sometió a dos operaciones en 2017 y 2018, y reveló su conexión con el cantautor Joan Manuel Serrat en ese momento de su vida.

En diálogo con El Tres TV, el director técnico de Rosario Central habló de su estado de salud tras el cáncer y afirmó: "Pasó un tiempo prudencial, dentro de todo estoy normal, yo vivo así, los controles los hago cada vez menos, pero siempre hay que hacerlos (...) Mi mujer Mónica estuvo al lado mío y la que luchó en lugares dificiles como fue Colombia. Todo eso te va elevando y por lo menos yo tengo ganas de vivir, cuando uno tiene ganas de vivir, está todo en tu cabeza".

Sobre el apoyo que recibió mientras cursaba la enfermedad, Russo deslizó hasta el momento desconocido encuentro con el artista español Joan Manuel Serrat: "Joan Manuel Serrat vino un día y me dijo 'no te vas a morir de esto, yo lo tuve, así que no te vas a morir de esto'".

"Busco mejorar, siempre tengo algo para mejorar. Soy un hombre que vive como tengo que vivir. Vivo 24 horas pensando en esto, en esta profesión", finalizó Miguel Ángel en la entrevista íntima, y alejada de la faceta futbolística, realizada por Pablo Gavira.

Fuerte mensaje de Russo tras su salida de Boca: "Fui un inconsciente"

"Mi duelo, tras mi salida de Boca, fue aislarme y encontrarme a mí mismo. Algunos no comparten mi idea y quieren ir y romper todo, yo digo que no porque primero hay que hacer un análisis y todo lo que se pueda decir en caliente es negativo. Lo que valoro de Riquelme es que me fue a buscar en un momento importante y decisivo de su carrera como dirigente. Boca no es fácil para nadie", aseguró Russo con respecto a la llegada de Román al club como directivo, en una entrevista de febrero de 2022 con el medio Súper Deportivo Radio (Santa Fe).