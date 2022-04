Migue Granados tuvo una fuerte urgencia y Guillermo Francella quedó solo en su programa

Migue Granados tuvo una urgencia inesperada y debió interrumpir la conducción de Playroom (ESPN) dejando a Guillermo Francella en pleno control del programa.

Migue Granados invitó a Guillermo Francella a Playroom (ESPN), su programa de entrevistas, en el marco del estreno de Granizo, reciente película de Netflix. y -en el medio de la entrevista- tuvo que interrumpir la dinámica por una inesperada urgencia, dejando solo a Francella, quien se hizo cargo del aire.

Cuando Granados y Francella se disponían a cenar, el conductor lanzó un sorpresivo comentario indicando que tenía que ir al baño. "Me estoy re meando", reveló Granados, mientras se servía la comida. Sorprendido, Francella le respondió: “¿Podemos hacer un pausita? Yo sigo a morir”. “¿Me esperás?”, se excusó Granados. A lo que el actor disparó: “¿Cómo no lo voy a esperar? Casi Miguel, te iba a pedir yo, pero estoy bien”.

“De primera productor, qué bueno está esto ¿Lo conduzco yo ahora?”, afirmó Francella, en tono juguetón. Y siguió, en un peloteo con el locutor una vez que Migue dejó el estudio: "¿Usted siente que la pillada puede ser larga?”. “Es de meo largo el señor Granados”, indicó la voz en off.

Con la ausencia del hijo del excomediante de Showmatch Pablo Granados, Francella deslizó sus ganas de tener un programa propio: “Sabe que me gusta hacer un programa así en vivo, quiero charlar. ¿Cuál es la cámara? Hay que darle ritmo. Qué lindo este tema porque me gusta charlar, mire lo que una meada ocasionó ¿no?”.

“Bueno, ya cerramos para el año que viene”, le comentó el locutor. A lo que el actor de El secreto de sus ojos preguntó: “¿Usted considera que puede haber posibilidades? ¿El año que viene, cable o aire?”. Con mucho humor, consultó de cuánto sería su sueldo y logró que el interlocutor precisase: “De seis ceros para arriba con usted, obvio. Podemos firmar después de comer si quiere”. El pase terminó con la llegada de Migue Granados al estudio y una divertida chicana para la figura: "¿Me voy y arman negocios sin mí?".

Francella y su encuentro con Fidel Castro: "Me dijo la mejor frase que escuché"

Esta semana arrancó la tercera temporada de ESPN Playroom, el programa de Migue Granados, y contó con un invitado muy especial para su debut. Nada menos que Guillermo Francella, uno de los actores más reconocidos de nuestro país. Además de contar las anécdotas más insólitas, cuando Granados le preguntó por quién le había "movido el piso conocer", el ex Casados con hijos recordó el día que conoció a Fidel Castro en su paso por el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y la inesperada frase que le dijo: "La mejor frase que escuché por años".

Poné a Francella duró solo dos años, pero eso le alcanzó para ser un verdadero éxito no solo en Argentina sino en toda América Latina. "Antes de viajar todos me decían: 'Mirá que no vas a poder caminar eh'", comenzó contando el actor sobre su visita en el 2003 a Cuba, donde fue con Adrián Suar y Luis Scalella. Hospedado como invitado en el Hotel Nacional, uno de los más lujosos de la capital cubana, Francella siguió con su relato: "Cuando llegué me di cuenta que era como un Jefe de Estado".

"Siempre me decían: ‘El Comandante te quiere ver’ pero nunca me venían a buscar", continuó el actor, ante lo que Granados quiso saber si Fidel Castro veía Poné a Francella, sin poder creer la anécdota que escuchaba. La respuesta fue positiva pero la historia no quedó ahí, porque todavía faltaba el esperado encuentro. El último día de su estadía en La Habana, un hombre vestido de fajina lo fue a visitar al hotel, mientras estaba en la pileta: "Se acercan a mí y me dicen: ‘Señor Francella, el Comandante lo quiere ver’. Me bañé rápido y les dije ‘Miren que el avión sale...’. ‘Tranquilo, no sale’, me dijeron".