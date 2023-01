Michael Bublé reveló la fórmula secreta en su matrimonio con Luisana Lopilato: "Es importante"

El cantante canadiense se pronunció sobre las dinámicas familiares con Luisana Lopilato. Michael Bublé habló de su relación con la actriz argentina.

Michael Bublé habló sobre su relación con Luisana Lopilato y dio a conocer su dinámica para dividir sus rutinas laborales. El cantante se encuentra instalado en Buenos Aires por la participación de su esposa en la obra de teatro Casados con Hijos y en marzo se van en familia de viaje por una gira musical suya.

“Mi esposa y yo entendemos que la realización del otro es importante. No digo que seamos perfectos, nadie lo es, pero ambos tenemos ese entendimiento”, comenzó su descargo Bublé sobre las prioridades en su relación con la actriz de Rebelde Way y Alma Pirata.

Michael Bublé dialogó con la revista Red y reveló: "No estaré de gira durante ciertos meses el próximo año porque ella estará filmando una película, así que seré papá en el set. Luego ella hará lo mismo por mí. No nos importa lo que hacemos, estar juntos es el objetivo".

"Me vine de Canadá con toda la familia y bueno, ya estamos instalados para dos meses acá. La verdad que estoy re contenta, re feliz. Y también es una experiencia para que mis hijos puedan verme en el teatro", reveló Luisana en diálogo con Infobae, sobre los movimientos familiares que hicieron para estar todos juntos a pesar de su trabajo. Y sumó: "Estoy con muchas ganas, hace tanto que no estoy en el Gran Rex y tengo los mejores recuerdos. Me lo conozco de memoria. Ya voy a cada rincón y digo: “Huy, mirá, el corralito”. Nosotros en Chiquititas teníamos un corralito que era donde había un cuarto de juegos".

Juan Minujín sobre su relación con Luisana Lopilato en Matrimillas

Minujín y Lopilato protagonizaron la película de Netflix, Matrimillas, en la que componen a una pareja que atraviesa una crisis y se sumerge en un impensado juego para salir adelante. "Tenía muchas ganas de hacer un proyecto con Luisana (Lopilato), con quien habíamos trabajado en otras oportunidades pero nunca en una comedia así, como pareja. Es una actriz que me gusta mucho, me llevo muy bien con ella", reveló el actor de ficciones como El Marginal, 100 Día Para Enamorarse y Viudas e Hijos del Rock And Roll.

"Hay un momento en donde yo tengo que manejar una lancha y me dieron una clase, un ratito ahí, pero tampoco es que la tenía muy clara. Entonces estábamos ahí arriba y, cada vez que yo aceleraba, Luisana estaba a punto de caerse. Todo eso fue un poco gracioso porque teníamos que actuar de que estábamos enamorados y en realidad estábamos un poco aterrados por la lancha (risas)", comentó entre risas Minujín sobre un momento gracioso del rodaje.